De l’art de dis­si­mu­ler la fic­tion dans la littérature

Le Sil­ma­ril­lion est une épo­pée qui relate com­ment les Elfes, espèce mer­veilleuse, ont cher­ché à retrou­ver les joyaux les plus pré­cieux de leur civi­li­sa­tion, les sil­ma­rils, à la pour­suite de Mel­kor, per­son­nage dis­cor­dant et anta­go­nique de l’oeuvre de Tol­kien. Le Sil­ma­ril­lion est l’ensemble des textes ras­sem­blés, réor­don­nés et publiés après la mort de Tol­kien, par son fils Chris­to­pher Tol­kien.

Ces textes racontent, depuis le récit cos­mo­lo­gique de la créa­tion du monde et la pré­sen­ta­tion des puis­sances qui le régissent, la nais­sance des Elfes, leur voyage et leur venue auprès des dieux, leur déchéance et la guerre entre­prise par eux contre Mel­kor, sur le conti­nent que les films de Peter Jack­son ont contri­bué à rendre célèbre, la Terre du Milieu, quoique l’époque à laquelle se situent les récits du Sil­ma­ril­lion soit bien anté­rieure à celle du Sei­gneur des Anneaux. Car le Sil­ma­ril­lion est l’histoire des pre­miers âges du monde, sui­vant la chro­no­lo­gie fic­tive éla­bo­rée par Tol­kien, auteur illustre dans son genre, dont on aper­çoit aisé­ment la fécon­dité à la vue d’une oeuvre lais­sée inache­vée, et déjà si approfondie.

L’inté­rêt lit­té­raire du Sil­ma­ril­lion est autre­ment supé­rieur au Sei­gneur des Anneaux, qui est pour­tant plus connu. Cet inté­rêt tient à la radi­ca­lité avec laquelle Tol­kien invente un uni­vers qui, bien qu’inspiré des lit­té­ra­tures chré­tienne et païenne, est pensé de bout en bout, de sa créa­tion jusqu’à sa des­ti­née, de ses régions les plus diverses à l’histoire des peuples, et, chose cen­trale, pour ne pas dire essen­tielle chez Tol­kien, par ses langues. Car c’est le souci des langues qui pré­side à l’écriture de tout le reste.

Or donc l’intérêt du Sil­ma­ril­lion n’est pas de pro­po­ser une gigan­tesque fic­tion à des lec­teurs avides de fic­tion. Il est d’effacer de cette fic­tion le carac­tère fic­tif, c’est-à-dire his­to­rique, puisque ces récits sont des récits d’histoire, des récits de l’histoire des Elfes, et des hommes dans une moindre mesure, et de lui don­ner en retour un carac­tère pro­pre­ment lit­té­raire, ce qui n’est pos­sible que par la fine connais­sance, connais­sance sen­sible à la lec­ture du Sil­ma­ril­lion, des mythes, légendes médié­vales et récits étio­lo­giques, dans leur diver­sité et leur principe.

Or ce qui donne ce carac­tère lit­té­raire au Sil­ma­ril­lion, et donc le rend si sem­blable aux récits réels de la lit­té­ra­ture ancienne, est la dis­tance soi­gneu­se­ment éta­blie entre la nar­ra­tion et le récit. Par bien des effets de men­tion, rap­pe­lant au lec­teur com­bien il lit ce qu’on a tiré de la pro­fon­deur des âges, par un point de vue exté­rieur et aérien, en ce qu’il est rapide et syn­thé­tique à l’égard de ce qu’il nous donne à voir, et par une pro­fu­sion de noms propres, qui sont autant d’accès aux langues ima­gi­naires de l’auteur, mais rigou­reu­se­ment construites par lui, la durée des époques et la teneur des évé­ne­ments sont exac­te­ment celles que la lit­té­ra­ture et la lit­té­ra­ture seule­ment peut reproduire.

Le génie de Tol­kien est d’enregistrer les fruits de son ima­gi­na­tion sous le sceau de la lit­té­ra­ture. Ce qui tra­duit en même temps non pas un souci d’illusion, sans doute propre à toute oeuvre lit­té­raire, mais un souci de qua­lité : Tol­kien a bien pour ambi­tion pre­mière d’écrire une lit­té­ra­ture. Le Sil­ma­ril­lion n’est pas une ten­ta­tive de faire d’une fic­tion une oeuvre lit­té­raire. Il est le désir de faire à par­tir d’une écri­ture pure­ment lit­té­raire, une pièce de fic­tion.

C’est dans ce texte que se constate l’aménagement fait entre ces deux pôles, fic­tion et lit­té­ra­ture, par Tol­kien, habile car pro­digue dans les jeux de dis­tance et dans l’art de dis­si­mu­ler la fic­tion dans la lit­té­ra­ture, au plai­sir de quoi le Sil­ma­ril­lion nous donne accès.

enzo miche­lis

J.R.R. Tol­kien, Le Sil­ma­ril­lion, Pocket, novembre 2001 — 6,95 €.