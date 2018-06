Manguin, La volupté de la couleur

« Le peintre voluptueux »

C’est de ces mots que Guillaume Apol­li­naire dési­gnait Man­guin. Celui-ci resta tou­jours à la recherche de la paix suave à tra­vers ses nus, ses pay­sages médi­ter­ra­néens, ses scènes fami­liales comme ses natures mortes. Dans ce but, l’élève de Gus­tave Moreau quitta bien vite le sym­bo­lisme pour l’impressionnisme.

La volupté de la cou­leur reprend qua­si­ment en cen­taine d’œuvres de celui qui fut l’ami de Matisse et qui a tou­jours prouvé dans ses œuvres d’une har­mo­nie chro­ma­tique auda­cieuse. Elle le rap­pro­cha un temps du fau­visme.

L’artiste prit l’art de son époque à bras-le-corps pour inté­grer sa créa­tion selon un déve­lop­pe­ment continu. A sa manière, il inté­gra une don­née essen­tielle : tout artiste digne de ce nom reste un éclai­reur, un défri­cheur de nou­veaux espaces tout en ne cher­chant jamais les aven­tures dou­teuses. Il pré­féra appro­fon­dir son sillon dans un souci de la per­fec­tion. Ce qui le fit oublier (par­tiel­le­ment), cer­tains ne le trou­vant pas suf­fi­sam­ment auda­cieux.

Son registre des cou­leurs et de l’harmonie font pour­tant de lui un peintre d’exception. Et ce, non en un déba­roulé des formes, mais en leur remon­tée. Ainsi que par la lutte du continu sur le discontinu.

Un éros doux ser­pente dans l’œuvre où les cou­leurs dansent sub­ti­le­ment par des façon­nages qui dis­til­lent des méta­phores de la fémi­nité et de la vie. C’est aller au retour­ne­ment de l’espace et du temps en un céré­mo­nial étrange.

Tout le reste de la pein­ture se déduit de là. Cela fut oublié. Peu à peu, un retour a lieu.

jean-paul gavard-perret

Man­guin, La volupté de la cou­leur, Édi­tion publiée sous la direc­tion de Marina-Ferretti Boc­quillon, Gal­li­mard, coll. Livres d’Art, Paris et Musée des impres­sion­nismes Giverny, 2018