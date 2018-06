Gilbert Sinoué, Le Sabre d’Allah

L’his­toire de l’islam

Gilbert Sinoué retrace, dans ce livre, l’histoire de l’islam depuis sa fon­da­tion jusqu’à nos jours. Il expose les faits, les évé­ne­ments, les débar­rasse de toutes les enjo­li­vures, légendes, mythi­fi­ca­tions, sim­pli­fi­ca­tions, syn­thé­ti­sa­tions… Il replace, dans leur contexte, dans leur réa­lité his­to­rique les per­son­nages qui ont compté pour l’émergence et la pro­pa­ga­tion de ce mono­théisme, les actions mar­quantes qu’ils ont menées. Il raconte les grandes étapes de cette reli­gion du Livre depuis Moham­med jusqu’aux acteurs modernes, des plus hon­nêtes et res­pec­tables aux plus bar­bares.

Il y a près qua­torze siècles (par rap­port au calen­drier chré­tien), un homme s’est mis à par­ler dans une ville au milieu du désert. Cet homme, du nom de Moham­med, disait rece­voir des révé­la­tions de la part de l’ange Gabriel au cours de son som­meil. Il était né à La Mecque vers l’an 570 de l’ère chré­tienne. Sa mère mou­rant en couches, il est élevé par son grand-père, puis son oncle. C’est un fils du peuple. Marié à Kha­dija, une riche veuve de deux mariages, elle lui confie la direc­tion des cara­vanes mar­chandes qui contri­buent à sa richesse.

Mais ses harangues gênent à La Mecque si bien qu’en 618, Moham­med et ses adeptes sont assié­gés dans leur quar­tier. Six ans après avoir com­mencé à prê­cher, il décide de s’exiler à Médine. C’est l’hégire, le point de départ du calen­drier musul­man. Pour s’imposer, il édicte plu­sieurs com­man­de­ments ayant force de loi, dont celui de l’allégeance à Allah et à lui-même : «Il n’est d’autre Dieu que Dieu et Moham­med est l’envoyé de Dieu. » Comme cela, il n’y a plus à reve­nir des­sus !

Le chef spi­ri­tuel se mue en chef mili­taire et l’islam va se répandre par le sabre… À la mort du Pro­phète, la suc­ces­sion est mou­ve­men­tée. C’est l’émergence du pre­mier calife, les Omeyyades, le grand schisme les déchi­rures. Ce sont les confron­ta­tions aux croi­sades, aux Mon­gols, le Crois­sant turc…

Gilbert Sinoué s’attache à mon­trer de cet islam tous les aspects, l’influence, par exemple, d’autres reli­gions mono­théistes, du milieu géo­gra­phique. Le fait, qu’à l’époque, en Orient et dans la pénin­sule Ara­bique, une mul­ti­tude de cités, de tri­bus, de petits royaumes se font la guerre et pra­tiquent toutes sortes de reli­gions qui ont pour point com­mun une pri­mauté du sexe mas­cu­lin et une consi­dé­ra­tion outran­cière pour les ver­tus viriles. Or, dans ces vastes régions, il ne règne véri­ta­ble­ment aucun Dieu.

Un livre édi­fiant, expli­ci­tant nombre de ces atti­tudes, de ces posi­tions incom­pré­hen­sibles à l’homme d’aujourd’hui. Ce récit his­to­rique éclaire le par­cours de cette reli­gion, les hauts et les bas de cette foi, les revers et les conquêtes de ses diri­geants, les situa­tions incon­grues, les schismes et les déviances, les coups d’Etat d’individus aussi peu croyants que pos­sible mais avides de pou­voirs et d’avantages. Le sen­ti­ment reli­gieux le cède faci­le­ment aux inté­rêts poli­tiques et financiers.

L’his­to­rien expose la mani­pu­la­tion des popu­la­tions avec l’exploitation du Coran. Ce livre sacré est com­plexe, rédigé lors de périodes dif­fé­rentes tant à La Mecque qu’à Médine. Si : “La pre­mière par­tie est d’inspiration essen­tiel­le­ment reli­gieuse, la seconde est plus spé­ci­fi­que­ment juri­dique.” Com­ment peut-il être connu, com­pris par des popu­la­tions où le taux d’illettrisme est élevé, voire très élevé ?

Gil­bert Sinoué signe, avec Le sabre d’Allah, un superbe docu­ment sur une reli­gion dont nombre de dogmes, des­fon­de­ments res­tent igno­rés, obs­curs pour les non-initiés.

serge per­raud

Gil­bert Sinoué, Le Sabre d’Allah, J’ai Lu, n° 11 836, mai 2018, 320 p. – 8,00 €.