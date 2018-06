Mina Maure, 69 (exposition)

Femmes au bord de la crise de séduction

Non sans dou­ceur mais aussi cru­dité et humour, Mina Maure explore le vivant et ses pul­sions et besoins pre­miers. Avec sa nou­velle expo­si­tion, elle se concentre sur les pra­tiques éro­tiques, les scé­na­ri­sant afin de savoir qui est qui et qui fait quoi.

Les ques­tions res­tent presque sans réponse. Mais la femme demeurent au centre de ce jeu en tant que sujet qui peut par­fois sem­bler objet mais pour pié­ger le leurre lui-même.

Tout reste donc com­plexe et habi­le­ment cho­ré­gra­phié afin d’augmenter la capa­cité du réel comme de l’image en insis­tant sur des détails aussi ano­dins que signi­fi­ca­tifs d’un monde où l’ « Enter­tain­ment » sou­vent de paco­tille pos­sède la part belle que la créa­trice sou­ligne non sans humour. La déri­sion est tou­jours sous-jacente. La créa­trice affec­tionne pour la mon­trer des com­po­si­tions incon­grues, ambi­guës et back-stage. Ce qui lui per­met au pas­sage de ques­tion­ner le rôle, l’identité et la repré­sen­ta­tion de la femme dans la société.

Elle met à nu les sté­réo­types d’un plai­sir pré­fa­bri­qué sur divers registres et divers de pos­tures aussi éro­tiques, pathé­tiques que de séduc­tion ambiguë.

jean-paul gavard-perret

Mina Maure, 69, Le Cabi­net des curieux, Paris, du 15 Juin au 13 juillet 2018.