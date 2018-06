Just Loomis, Backstage

Derrière le miroir

Just Loo­mis est né en 1957 au Nevada. Il a com­mencé sa car­rière à Milan en 1983 lorsque l’éditeur et gale­riste Soz­zani lui confie sa pre­mière his­toire de la mode pour « Vogue Sposa ». A cette époque l’artiste découvre tout le monde du « back stage ». Ce fut pour lui la révé­la­tion des secrets de la beauté. Il va pour­suive la quête de ce monde caché à Rome, Milan, Paris, New York et Los Angeles. Il sai­sit les modèles non en pose mais lorsqu’elles se pré­parent afin de cap­ter la beauté en « work in pro­gress ».

Loo­mis quitte ensuite l’Italie pour New York où il tra­vaille de manière régu­lière pour « Harper’s Bazaar » et « New York Times maga­zine ». En paral­lèle, il pour­suit un tra­vail per­son­nel. En 2010 il revient sur son passé et publie déjà chez Hatje Cantz “As We Are” (édité par June New­ton épouse d’Helmut dont il fut l’assistant) : Loo­mis y retourne à ses pre­mières pho­to­gra­phies des années 70 prise à Reno et dans le Nevada, qui tra­duisent la vie quo­ti­dienne dans l’Ouest américain.

Ce nou­veau livre (impres­sion­nant) devient une sorte de mono­gra­phie des tra­vaux majeurs de Loo­mis tou­jours capable de com­prendre celles qu’il pho­to­gra­phie — ce qui donne à ses prises une force par­ti­cu­lière. Le monde de la mode se trans­forme sou­dain en « sur-vivances » aux cou­leurs intenses venues d’un sur­gis­se­ment intem­pes­tif. Sous l’apparente bana­lité se cache ce qu’il y a de plus fan­tas­tique. L’image devient un seuil visuel par­ti­cu­lier. Le dépas­se­ment ne revient pas à trou­ver ce qu’on attend mais indique de fran­chir un miroir.

Des flammes res­tent de glace mais des neiges se trans­forment en bra­sier. Entre les modèles et le pho­to­graphe rien ou peu semble les sépa­rer. Sous cette face cachée où les modèles se dévoilent existent une recon­nais­sance et admi­ra­tion par­ti­cu­lière en des frag­ments d’éphémère qui per­mettent d’imaginer beaucoup.

jean-paul gavard-perret

Just Loo­mis, Backs­tage, Hatje Cantz, Ber­lin, 2018, 28 p. — 50,00 €.