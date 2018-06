Louis Savary, Aphorismes

Pierres noires sur le rivage de l’existence

Afin que la corde de ses poèmes & apho­rismes ne s’effiloche pas, Louis Savary devient funam­bule de sa propre pen­sée en ras­sem­blant des mor­ceaux choi­sis de ses textes (tra­duits dans cette ver­sion bilingue en arabe). Moins rimeur que musi­cien, le poète reste le som­nam­bule qui sépare le poème de ses acquis « natu­rels » pour les rem­pla­cer en frag­ments d’absolu pro­vi­soires : ils n’expliquent pas tout mais disent plus.

Ils tiennent par la force de ces mots qui sont autant de pierres noires sur le rivage de l’existence. Ils tra­versent le lec­teur par leurs esca­pades. Ce sont des îles d’un loin­tain exil dans l’ici-même pour connaître les hauts-fonds et l’angoisse dont on revient docu­menté par leur charge d’humour. Et de vérité.

jean-paul gavard-perret

Louis Savary, Apho­rismes, édi­tion bilingue, tra­duc­tion en arabe par Ghar­raa Mehanna, cal­li­gra­phies d’Ali Has­san, Les Presses Lit­té­raires, 2018, 161 p. — 15,00 €.