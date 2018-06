Frida Kahlo, Making Her self up (exposition)

Céré­mo­nial optique

La mai­son bleue contient lit­té­ra­le­ment tout l’univers de Frida Kahlo. Cette expo­si­tion le montre en ajou­tant dans ses murs les élé­ments signi­fi­ca­tifs qui s’y trou­vaient (pro­duits de beauté, tex­tiles colo­rés, etc.). Les pho­to­gra­phies et les objets jus­ti­fient cette réserve de pro­di­gieux secrets. Ceux que l’artiste vou­lait cacher ( dont ses pro­thèses et que Rivera dans son don tes­ta­men­taire pro­té­gea en inter­di­sant pen­dant 15 ans leur sor­tie) et ceux qui ramènent au jour le don de le beauté et de l’ornemental chez une telle créa­trice.

La mai­son bleue devient la clef et le résumé par­fait de l’œuvre. Et l’exposition — ni mélan­co­lique, ni trop pro­lixe — per­met une vision de l’intime sans le moindre voyeu­risme. Un espace étrange est dévoilé pour sug­gé­rer en une sorte de céré­mo­nial optique ce qui avait jaillit dans l’imaginaire visuel de la créatrice.

Circe Fenes­tra et Claire Wil­cox, res­pon­sables de l’exposition, inventent une confession-fiction loin des tur­pi­tudes du natu­ra­lisme. L’originalité scé­no­gra­phique de l’exposition relaie la vie intime. Existe là ni bluette ni repo­soir.

Rien à l’inverse de scan­da­leux et blas­phé­ma­toire. La dou­leur de Kahlo rôde mais son talent pour à la beauté l’efface.

jean-paul gavard-perret

Frida Kahlo, Making Her self up, Vic­to­ria et Albert Museum Londres, jusqu’au 8 novembre 2018.