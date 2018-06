Marie-Philippe Deloche & Julie Fuster, Plus la neige tombe sur le ciment

Mère et Fille

L’une répond parce que l’autre vient d’écrire. Mais selon une règle pré­cise : un poème par mois et pen­dant une année « d’exil ». Julie Fus­ter est par­tie en Islande un an pour par­ache­ver ses études à l’Ecole du Louvre via Eras­mus. Marie-Philippe Deloche est res­tée dans l’hôpital où elle soigne les âmes divi­sées.

Cette « cor­res­pon­dance » créée par une « rup­ture » pro­gram­mée per­met un « jeu » (sérieux) fac­teur de conni­vence. Et l’éloignement engage la proxi­mité. Pas de rai­deur entre la fille et sa mère. Une aisance renou­ve­lée voit le jour — même si entre les deux pro­ta­go­nistes il n’y a jamais eu de com­bat de fauves, bien au contraire.

Mais s’ouvrent sou­dain, loin des pay­sages d’enfance, une nou­velle éten­due de rivages. Devant les plis des gla­ciers plus noirs que crayeux Julie Fus­ter trouve une nou­velle assise. Sous la lati­tude nor­dique, rien n’est de glace entre les deux femmes. Et l’intime du par­tage prend valeur d’universalité.

Au fil des sai­sons, les sar­ments tis­sés à Gre­noble trouvent de nou­velles pousses sans débou­ter les comp­tines de l’enfance. Proche des cra­tères aux creux des roches et lorsque la berge de l’Isère s’éloigne, des sources chaudes se réaniment. Dans l’île comme sur le conti­nent pas de soli­tude au voile d’étain mais une aper­ture là où la beauté des envois ne sert pas seule­ment à com­bler le vide mais dépose de nou­velles strates aux amours mater­nelle et filiale.

jean-paul gavard-perret

Marie-Philippe Deloche & Julie Fus­ter, Plus la neige tombe sur le ciment, Edi­tions Mains-Soleil, St Chris­tol lez Alès, 2018 — 13,00 €.