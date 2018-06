Un livre efficace

Cet ouvrage col­lec­tif s’adresse aux étu­diants de classes pré­pa­ra­toires scien­ti­fiques, qu’ils entrent en pre­mière année ou pré­parent le concours. Il se divise en quatre par­ties. Les trois pre­mières sont consa­crées à des fiches sur les œuvres au pro­gramme, et fonc­tion­nant sur le même schéma : trois fiches par œuvre donnent les infor­ma­tions essen­tielles sur l’auteur et son temps, la vue d’ensemble de son œuvre, le résumé de l’œuvre. La der­nière par­tie donne 11 fiches thé­ma­tiques sur l’amour qui rebrassent ainsi l’ensemble des grandes ques­tions qui peuvent se poser sur ce thème.

L’avan­tage de cet ouvrage, c’est d’être syn­thé­tique et de per­mettre une vue pan­op­tique des œuvres : la par­tie de résumé, très inté­res­sante et bien menée, par­fois sub­stan­tielle si l’ouvrage s’y prête, per­met de resi­tuer un épi­sode dans une action dense. C’est donc aussi un outil de navi­ga­tion dans les œuvres du programme.

Voilà donc un livre uti­li­sable direc­te­ment par les tau­pins et qui contri­buera à l’efficacité de leur travail !

yann-loic andre

Géral­dine Deries & Nata­lia Leclerc (dir.), L’Amour : 20 fiches, Sten­dhal, La Char­treuse de Parme, Sha­kes­peare, Le Songe d’une nuit d’été, Pla­ton, Le Ban­quet, 2018, 128 p. — 11, 99 €.