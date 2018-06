Jacquie Barral, Le Château intérieur

L’écharpe des pro­fon­deurs intérieures

Par le biais du mon­tage et du col­lage, Jac­quie Bar­ral n’exclut pas la pos­si­bi­lité de contre­sens mais la créa­trice sait que celui-ci se cor­rige aisé­ment. Et pour y par­ve­nir, elle trouve une ryth­mique plas­tique capable de faire corps avec l’arrière-plan de deux écri­tures qui lui sont chères : celles de la poé­tesse Valen­tine Oncins et de Saint Jean de la Croix.

Leurs pen­sées spé­cu­la­tives révèlent — par le biais d’une telle ponc­tua­tion esthé­tique — un ordre caché du monde que les mots n’épuisent pas. Dès lors, repous­sant l’ordonnancement clas­sique des images, Jac­quie Bar­ral fran­chit les limites du logos en des pans et frag­ments. Ils tiennent ensemble et deviennent l’organisme « vivant » de l’espace du dedans : celui de l’âme et/ou de l’inconscient.

Rete­nant des expres­sions les plus pures dans le jeu des formes, l’artiste contri­bue à l’édification d’un tel châ­teau qui nous fait autant que nous l’habitons. Trans­pa­raît le sen­ti­ment du mys­tère au moment les pans s’amassent pour se recou­vrir (par­tiel­le­ment) les uns les autres.

Le mon­tage devient à la fois le miroir, l’ultime ins­tance, l’écharpe des pro­fon­deurs inté­rieures mais aussi leur aigue-vive là où le sup­port de soie métal­les­cente se méta­mor­phose en épais­seur prégnante.

jean-paul gavard-perret

Jac­quie Bar­ral, Le Châ­teau inté­rieur, Texte inédit de Valen­tine Oncins accom­pa­gné d’un extrait de Saint Jean de La Croix, Edi­tion 2+3=5, collec­tion “Boites d’archives”, 2018 — 120,00 €.