Jean Paulhan, Critique littéraire, I et II

Les hommes et les œuvres

Les deux tomes de « cri­tique lit­té­raire » de Paul­han res­semblent à une gale­rie de por­traits (ou « pro­so­po­gra­phie ») dans laquelle le lan­gage tient la part essen­tielle. Fidèle à sa vision ins­crite dans un de ses textes majeurs (Les fleurs de Tarbes), l’auteur insiste sur la double clef du lan­gage lit­té­raire. Sa grande pureté liée à une extrême ten­sion. Dès lors, il ne s’agit pas de tom­ber dans le piège où sombrent cer­tains auteurs qui se pensent plus malins que les autres et trouvent judi­cieux de « rui­ner les lois ou les règles».

Pour Paul­han, l’objectif est dif­fé­rent : « impo­ser une struc­ture, sin­gu­lière il est vrai, mais par­ti­cu­liè­re­ment pré­cise ». Dès lors, les visages qu’ils des­sinent sont encore des rela­tions au langage.

Ce qui n’empêche pas une ami­tié envers ceux dont il parle et qui appar­tiennent à diverses géné­ra­tions et « genres » : Alain, Gide, Valéry qui ont leur audace et leur audience (que cer­tains remettent en cause : pen­sons actuel­le­ment au pre­mier des trois). Mais Paul­han défend (même s’il n’écrit pas for­cé­ment tou­jours sur eux mais les publie) très tôt Pierre Oster, Michel Deguy, Jacques Rou­baud , Phi­lippe Jac­cot­tet. Et plu­tôt que d’évoquer des genres, il s’intéresse aux écri­vains.

Existe chez lui une inces­sante per­méa­bi­lité à la langue qu’elle soit celle d’Artaud, de Céline. A cha­cun il donne sa propre média­tion arti­cu­lée selon des termes clas­siques mais qui anti­cipe sur bien des visions : celle d’un Der­rida par exemple. Avant lui, il passe d’une ana­lyse for­melle du signe et de ses trans­for­ma­tions dans la poé­sie à une des­crip­tion élar­gie de l’expérience du lan­gage chez chaque auteur cité. Il montre pour cha­cun d’eux com­ment l’écriture « fait » clé. Pour la vie elle-même com­prise comme expé­rience du mystère.

jean-paul gavard-perret

Jean Paul­han, Œuvres com­plètes, tome IV et V : Cri­tique lit­té­raire, I et II , Édi­tion de Ber­nard Baillaud, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, Paris, 2018.