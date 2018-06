Martin Lutero contro la Chiesa di Roma” (Martin Luther contre l’Eglise de Rome)

Corriere della Sera / La Lettura

Mar­tin Lutero contro la Chiesa di Roma

1517, la Riforma che incen­diò l’Europa

Sono pas­sati cinque secoli da quando il monaco tedesco pre­sentò le sue tesi. Oggi il papa par­te­cipa alle cele­bra­zioni, ma all’epoca lo scon­tro tra cat­to­lici e pro­tes­tanti fu ter­ri­bile.

MARCO RIZZI e MARCO VENTURA rac­con­tano la per­so­na­lità di Lutero e la situa­zione attuale dell'universo

protestante

Un ritratto di Mar­tin Lutero (1483–1546)

di ANTONIO CARIOTI

17 ottobre 2016

Un’altra idea di cris­tia­ne­simo

Sono pas­sati 499 anni da quando il pre­di­ca­tore tedesco Mar­tin Lutero avviò un pro­fondo ripen­sa­mento della fede cris­tiana, pre­sen­tando e dif­fon­dendo 95 tesi contro il mer­cato delle indul­genze pra­ti­cato dalla Chiesa di Roma. Dalla sua pre­di­ca­zione prese l’avvio il culto pro­tes­tante. Il pros­simo 31 ottobre a Lund, in Sve­zia, si apri­ranno le cele­bra­zioni per il cin­que­cen­te­simo anni­ver­sa­rio della Riforma (1517), cui par­te­ci­perà anche papa Fran­cesco. Pur nel per­ma­nente dis­senso teo­lo­gico, il clima si è ras­se­re­nato tra cat­to­lici e lute­rani. Ma quando il padre del pro­tes­tan­te­simo lan­ciò la sua sfida inno­va­trice, aprì un’epoca di conflitti anche molto cruenti, in cui la dimen­sione spi­ri­tuale e quella poli­tica s’intrecciarono strettamente

Ispi­rato da San Paolo

Nato nel 1483 a Eis­le­ben, in Sas­so­nia, da una fami­glia di ori­gine conta­dina, ma non priva di mezzi, Mar­tin Luther (in Ita­lia detto Lutero) sin da ragazzo dimos­tra inge­gno e stu­dia all’università di Erfurt. Svi­luppa un grande inter­esse per la reli­gione e in una cir­cos­tanza di per­icolo (un ful­mine era caduto a breve dis­tanza da lui) fa voto a Sant’Anna di darsi alla vita monastica.

«San Paolo scrive le let­tere», un dipinto attri­buito a Valen­tin de Bou­logne (1591–1632) o a Nico­las Tour­nier (1590–1638)

Nel 1505 entra nel convento agos­ti­niano di Erfurt, dove pro­segue lo stu­dio della Bib­bia. Tra il 1512 e il 1514, riflet­tendo sulla let­tera di San Paolo ai Romani, giunge alla conclu­sione che la sal­vezza viene solo dalla fede per sovrana gra­zia di Dio e l’uomo non può pro­cu­rar­sela con le opere di bene e le pra­tiche devozionali

La sfida delle 95 tesi

Le convin­zioni matu­rate da Lutero sono in netto contrasto con la prassi della Chiesa cat­to­lica, che per­mette ai fedeli di otte­nere la remis­sione dei pec­cati anche tra­mite il ver­sa­mento di denaro. È il cosid­detto «traf­fico delle indul­genze», che il monaco tedesco consi­dera uno scandalo.

Un’immagine sim­bo­lica di Lutero che affigge le sue tesi sul por­tone della chiesa del cas­tello di Wittenberg

Secondo la tra­di­zione, il 31 ottobre 1517 Lutero affigge di per­sona 95 tesi in latino contro il mer­cato delle indul­genze sulla porta della chiesa del cas­tello di Wit­ten­berg. Non ci sono in realtà tes­ti­mo­nianze dirette di questo gesto, ma di sicuro le tesi ven­gono dif­fuse e aprono un conflitto des­ti­nato a incen­diare l’Europa […]

—-

tra­duc­tion :

Mar­tin Luther contre l’Eglise de Rome

1517, la Réforme qui met l’Europe à feu

Un por­tait de Mar­tin Luther (1483–1546)

par ANTONIO CARIOTI

17 octobre 2016

Cinq siècles se sont écou­lés depuis que le moine alle­mand a pré­senté ses "thèses". Aujourd'hui, le Pape par­ti­cipe aux célé­bra­tions, mais à l'époque le conflit entre catho­liques et pro­tes­tant fut ter­rible.

Une autre idée du chris­tia­nisme

499 annés se sont pas­sées depuis que le pré­di­ca­teur alle­mand Mar­tin Luther a amené au pro­fond revi­re­ment de la foi chré­tienne, en pré­sen­tant et en répan­dant 95 thèses contre le com­merce des indul­gences pra­ti­qué par l’Église de Rome. Le culte pro­tes­tant prit son envol à par­tir de sa pré­di­ca­tion. Le 31 octobre pro­chain à Lund, en Suède, s’ouvriront les célé­bra­tions pour le cinq-centième anni­ver­saire de la Réforme, 1517, auquel le Pape Fran­çois par­ti­ci­pera aussi.

Pour évi­ter la désap­pro­ba­tion théo­lo­gique per­ma­nente, le cli­mat s’est ras­sé­réné entre catho­liques et luthé­riens. Mais quand le père du pro­tes­tan­tisme lança son défi nova­teur, il ouvrit une époque de conflits très san­glants, dans laquelle les dimen­sion spi­ri­tuelle et poli­tique s’entrelacèrent étroitement.

Ins­piré par saint Paul

Né en 1483 à Eis­le­ben, en Saxe, d’une famille d’origine pay­sanne, mais non dépour­vue de moyens, Mar­tin Luther (en Ita­lie dit Lutero), depuis tout petit montre de l’esprit et il étu­die à l’université d’Erfurt. Il déve­loppe un grand inté­rêt pour la reli­gion et dans une cir­cons­tance dan­ge­reuse (la foudre était tom­bée à une brève dis­tance de lui) fait le voeu auprès de sainte Anne de se consa­crer à la vie monastique.

“Saint Paul écrit les lettres”, une pein­ture attri­buée à Valen­tin de Bou­logne (1591–1632) ou à Nico­las Tour­nier (1590–1638)

En 1505 il entre dans le couvent augus­ti­nien d’Erfurt, où il conti­nue l’étude de la Bible. Entre 1512 et 1514, en réflé­chis­sant à la lettre de Saint Paul aux Romains, il arrive à la conclu­sion que le salut ne peut venir que de la foi en la grâce sou­ve­raine de Dieu et que et l’homme ne peut pas se la pro­cu­rer uni­que­ment avec les bonnes oeuvres et les pra­tiques dévotionnelles.

Le défi des 95 thèses

Les convic­tions mûries par Luther sont en nette contra­dic­tion avec la pra­tique de l’Église catho­lique, qui per­met aux fidèles d’obtenir aussi la rémis­sion des péchés par le ver­se­ment d’argent. C’est le soi-disant “tra­fic des indul­gences” que le moine alle­mand consi­dère comme un scandale.

Une image sym­bo­lique de Luther qui affiche ses thèses sur la porte de l’église du châ­teau de Wittenberg

Selon la tra­di­tion, le 31 octobre 1517 Luther en per­sonne affiche 95 thèses en latin contre le mar­ché des indul­gences sur la porte de l’église du châ­teau de Wit­ten­berg. S’il y n’a pas en réa­lité de témoi­gnage direct de ce geste, il est sûr que ces thèses seront lar­ge­ment dif­fu­sées et vont ouvrir un conflit des­tiné à incen­dier l’Europe. […]

fre­de­ric grolleau

