Aleksandra Lun, Les palimpsestes

L’aztèque sai­gnant

Le héros (Czes­law Prz­ç­ni­cki) d’un tel livre n’est pas au mieux. « Ecri­vain raté (…) polo­nais d’expression antarc­tique », il se retrouve Lié­geois d’adoption non pour un café mais pour y être interné dans un hôpi­tal psy­chia­trique. Appa­rem­ment il y est bien entouré : Nabo­kov, Cio­ran, Beckett, Ionesco et autre baronne Karen Blixen deviennent les com­pa­gnons d’infortune de sa nef des fous.

Mais aux « vrais » écri­vains se sub­sti­tuent des épi­gones psy­cho­tiques qui espèrent dans le meilleur des cas une thé­ra­pie bart­le­bienne de réin­ser­tion lin­guis­tique… S’en suit une anar­chie qui n’est pas seule­ment lit­té­raire en dépit d’une doc­to­resse de bonne volonté.

Alek­san­dra Lun pro­pose par ce biais une réflexion sur tous les « traîtres » qui ont renié leur langue mater­nelle au pro­fit de langues foraines parce que — du moins pour Beckett — « le fran­çais est une langue plus pauvre que l’anglais ». Hom­mage aux lit­té­ra­tures de biais, ce roman est aussi l’aventure pica­resque d’un être par­tagé entre plu­sieurs langues, iden­ti­tés et masques. La fic­tion incarne donc une folie qui est celle d’un sage espiègle mais dépres­sif. Quant à son délire, il est peut-être le nôtre.

Il pleut sur le pla­fond de sa cer­velle quelque peu déjan­tée. Les langues sont sou­dain labou­rées en zigs et zags héris­sés d’ergots noirs. Rayant le logos, elles dérivent sans appel mais non sans déses­poir. Ni sans humour aussi. Dans l’univers gigan­tesque de l’enfermement, l’avenir se brouille parmi les brumes de langues trop fores­tières pour deve­nir des planches de salut.

Chacun s’épuise dans l’obscurité épaisse et gru­me­leuse de langues plus ou moins effi­cientes afin de per­mettre la levée l’étoile du salut. Mais qu’importe après tout: le bal­bu­tie­ment peut deve­nir ciment.

jean-paul gavard-perret

Alek­san­dra Lun, Les palimp­sestes, tra­duit de l’espagnol par Lori Saint-Martin, Edi­tions du Sous-sol, 2018, 128 p. — 14,00 €.