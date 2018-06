David Hockney, Portraits & Pictures of Daily Life

I–pad et autres tra­ver­sées



Les pein­tures, pho­to­gra­phies et des­sins récents réa­li­sés sur iPad ou sur sup­port clas­sique (à par­tir de pho­to­gra­phies) par David Hock­ney fomentent une inso­lence joyeuse. L’artiste se sert des tech­no­lo­gies de manière clas­sique. Il ne cherche pas l’innovation pour elle-même. La pho­to­gra­phie – plus par­ti­cu­liè­re­ment — est très réfé­ren­tielle au sein de ses pers­pec­tives inver­sées (le « dada » et l’innovation de l’artiste).

Quant aux images numé­riques, elles ne déma­té­ria­lisent pas le réel mais res­tent proches du tou­cher (ne serait-ce que par la tech­nique même de créa­tion puisque la main caresse l’écran).

Surgit une sorte de liberté qui se com­mu­nique au regar­deur tant la vir­tuo­sité de l’Anglais est forte. L’iPad lui per­met de tra­vailler sans pein­ture, sans assis­tance et « sans s’essuyer les doigts » (sauf quand il pre­nait du jaune ajou­tait iro­ni­que­ment l’artiste). Et l’humour reste tou­jours pré­sent dans l’œuvre.

Tout devient de l’ordre de la gri­se­rie et de l’amusement là où l’artiste se voit pra­ti­que­ment à l’œuvre. Ajou­tons qu’il s’est fait coudre une poche à tous ses vête­ments pour gar­der tou­jours sa tablette avec lui afin, dès que le besoin s’en fait sen­tir, de pour­suivre son tra­vail sur la trans­pa­rence et la diaphanéité

jean-paul gavard-perrret

David Hock­ney, Por­traits & Pic­tures of Daily Life, aux deux gale­ries Lelong et Cie, Paris, du 25 mai au 13 juillet 2018.