Josef Ciesla, Chemins du vent (exposition)

La flamme des vents

A la lumière du temps et de sa sagesse, Josef Ciesla n’a jamais voulu faire de celles et ceux qui aiment ses œuvres des vic­times d’une hyp­nose. L’œuvre demande une péné­tra­tion afin de com­prendre toute la ten­dresse qui s’y cache par­fois de manière vio­lente. De tels tra­vaux ne peuvent s’affronter avec un regard de pas­si­vité. Toute l’œuvre mul­ti­plie des mou­ve­ments. Il s’agit par­fois de péné­trer des situa­tions intra-utérines où Ciesla des­sine ou incise des pas­sages. Par­fois, à l’inverse, les archi­tec­tures deviennent érec­tiles, triom­phales.

Les visions agres­sives comme les amou­reuses ne sont jamais tout à fait dis­so­ciées là où jaillissent l’image du monde et une médi­ta­tion sur son sens. S’inscrivent des tra­jets han­tés par la nos­tal­gie dans le but de rejoindre l’ancien « domus » une fois le che­min accompli.

Ciesla pré­sente donc les che­mins de sa quête. Elle ne cherche pas à engen­drer des reflets mais une pro­fon­deur de vue. Eros par­fois semble deve­nir oiseau mais il garde en mémoire des fan­tômes de bien des ténèbres. C’est pour­quoi une telle œuvre exige un effort. Elle pousse à des­cendre aux royaumes des vivants, avec leurs sen­tiers de nau­fra­geurs par­fois hideux, mais ramène là où les Lyciennes mettent en fuite les guer­riers.

Existe donc le mys­tère de bien des dévoi­le­ments. Sou­dain ce ne sont plus les images qui portent des voiles : c’est nous. Preuve que Ciesla reste le grand poète des formes puisqu’il les réinvente.

jean-paul gavard-perret

Josef Ciesla, Che­mins du vent, chez Jacques Fabry, La Col­lec­tion de La Praye, Fareins 01480, du 16 juin au 8 juillet 2018.