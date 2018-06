Gabrielle Jarzynski, Un Cirque

Contre l’hypnose

Il faut se méfier de Gabrielle Jar­zynski : « Ange de vipère, ciel de cette terre », la poé­tesse semble faire avec ceux qu’elle a sous la main. Elle fait avec leurs men­songes, leurs appels. Les siens aussi. Le tout pour le tou­tim : la pétris­sure et la luxure. Avec cor­beau, vau­tour, hyène au râte­lier. Des fous aussi. Des poètes. Et des sal­tim­banques qui ne valent pas plus qu’eux.

Mais, au-delà de la couenne, l’amour ou ce qui lui res­semble et s’y ras­semble se joue à deux entre les « jeux de draps et les pliures enfantines ». Mais rassurons-nous, la poé­tesse n’est pas dupe (ses der­niers mots le prouvent – nous n’en dirons pas plus).

Dans le « champ de ren­contre » il y a un bou­quet de vio­lettes mais aussi des anguilles aux «arêtes hiver­nales ». Au sein de ce magma, Vénus n’est pas for­cé­ment à sa proie atta­chée. Elle sait dan­ser : mais ne comp­tez pas sur elle pour s’adresser à ses amants comme une femme amou­reuse. Loin d’une poé­sie natu­ra­liste comme de tout com­por­te­ment agres­sif, elle des­cend dans l’arène avec ses mon­treurs d’ours et ses clowns.

Peut-être espère-t-elle le plus char­mant des prestidigitateurs…

jean-paul gavard-perret

Gabrielle Jar­zynski, Un Cirque, avec des inter­ven­tion plas­tiques de Fred Drouin, Nico­las Le Bault, Karine Veyres, Lidia Kos­ta­nek, Flo­rian Aymann, Elise Ber­ga­mini„ Smith Smith, Isa­belle Coche­reau, Edi­tions de L’Aigrette, 2018.