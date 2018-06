Babouillec, Algorithme éponyme et autres textes

Se dire et se dépasser

Celle qui est « très décla­rée sans paroles » et « se » pré­cise « nour­ri­cière sou­ter­raine de la las­si­tude du silence » prouve que si l’autisme est bien une mala­die, elle trouve des mots pour se dire. Et pas n’importe les­quels. Babouillec (Hélène Nicola) l’illustre. Jamais sco­la­ri­sée, elle a appris à écrire avec sa mère à l’aide de lettres en car­ton sur une feuille blanche.

Le résul­tat est par­fait : après vingt ans de silence elle publie un livre d’une rare iden­tité poé­tique qui offre un voyage iden­ti­taire où l’auteure recoud son rap­port au monde, aux autres et à elle-même. Pierre Meu­nier et sa com­pa­gnie La Belle Meu­nière a créé une pièce (For­bid­den du spor­gersi) à par­tir de son livre à tra­vers une scé­no­gra­phie faite de machines capables d’ « ima­ger » ce che­min d’écriture et de vie.

Celle qui se dit « addict aux frites » a su trou­ver une forme quasi magique pour se dire et se dépas­ser. Aux ins­crip­tions rupestres fait place un dis­cours des plus arti­cu­lés, aussi clair que com­plexe. S’y fran­chissent pas à pas bien des caps de la reprise iden­ti­taire.

Sous forme appa­rente de soli­loque, le mono­logue se trans­forme en dia­logue. Le moi empê­ché sort de sa bulle. Il s’organise non sans humour disant son fait aux « phi­lo­so­phistes » avec au pas­sage un salut à « notre regretté pote presque autiste Anto­nin Artaud ».

Babouillec n’a pas eu besoin, comme lui, de glos­so­la­lies pour s’en sor­tir. Ce fut d’ailleurs pour Artaud le der­nier signe de son enfer­me­ment. A l’inverse, l’auteure au cœur pirate ne s’est pas affran­chie des codes élé­men­taires : elle s’en est fait sa « rai­son ». Par ce com­bat inces­sant elle a cassé le silence et a pu oser le parti pris de l’existence. Passionnant.

jean-paul gavard-perret

Babouillec, Algo­rithme épo­nyme et autres textes, Edi­tions Rivages, 2018, 140 p. - 15,00 €.