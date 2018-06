Charles de Gaulle, Les sautes d’humour du général de Gaulle

Drôle et instructif

Ces pro­pos du Géné­ral, réunis et pré­sen­tés par Sabine Jan­sen, peuvent se lire comme une brève bio­gra­phie, car la com­pi­la­trice les a situés cha­cun dans le contexte pré­cis où le grand homme l’a tenu, par­cou­rant ainsi sa vie depuis son enfance où il se voyait roi de France, jusqu’en 1970 où il résuma son par­cours ainsi : “Je n’ai jamais fait de poli­tique. Il est vrai que j’ai dû quit­ter le pou­voir afin pré­ci­sé­ment de conti­nuer à n’en point faire“ (p. 201). L’instructif et la drô­le­rie alternent constam­ment au fil des pages.

Ainsi, le lec­teur peut apprendre, entre autres, que De Gaulle, empri­sonné en West­pha­lie pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale, fit pas moins de sept ten­ta­tives d’évasion (p. 32), ou qu’en juin 1940, après avoir trem­blé pour ses proches res­tés en France, il com­menta leur arri­vée à Londres en ces termes : “Ma femme et mes enfants arrivent en ren­fort“ (p. 42). L’une des carac­té­ris­tiques les plus savou­reuses de l’humour du Géné­ral consiste à se moquer de lui-même tout en vous rap­pe­lant son enver­gure, comme lorsqu’il s’agit d’être aimable avec un chef de cui­sine qui vient de lui expri­mer son admi­ra­tion : “J’en ai autant à votre ser­vice, car vous êtes un plus grand chef que moi“ (p. 44).

Rele­vons aussi quelques traits qui pour­raient ser­vir à com­men­ter l’actualité, notam­ment : “Les Amé­ri­cains com­met­tront toutes les conne­ries ima­gi­nables, et même celles aux­quelles on ne pense pas“ (p. 62) et “En décembre der­nier, souvenez-vous, les Fran­çais étaient mal­heu­reux. Aujourd’hui, ils sont mécon­tents. C’est un pro­grès“ (p. 66). Il est aussi loi­sible de rete­nir cette maxime : “Tout Fran­çais exige de béné­fi­cier d’un ou de plu­sieurs pri­vi­lèges. C’est sa manière d’affirmer sa pas­sion pour l’égalité“ (p. 156).

Les ama­teurs de poli­tique ne man­que­ront pas de se réga­ler en lisant ce que pen­sait le Géné­ral de divers “poli­ti­chiens“, dont Mit­ter­rand – de gauche comme de droite, tout le monde ou presque en prend pour son grade, si bien que vous ne ris­quez pas d’être déçus, quelles que soient vos pré­fé­rences personnelles.

En somme, je recom­man­de­rais ce livre aussi bien aux col­lé­giens qui ne savent pas grand-chose de De Gaulle qu’à leurs parents et à leurs grands-parents, voués à en pro­fi­ter d’une autre manière.

agathe de lastyns

Charles de Gaulle, Les sautes d’humour du géné­ral de Gaulle, Payot, mars 2018, 206 p. – 14,00 €.