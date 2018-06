Jacques Cauda, La vie scandaleuse du peintre

Le plai­sir qui fascine

Jacques Cauda sait quand il le faut reve­nir aux images. Les mots étant inopé­rants, les pein­tures deviennent des Gor­gones qui sèment non la mort mais le désir. Et sur­tout sa satis­fac­tion. Les femmes deviennent les pros­ti­tuées au grand corps dont les bour­geoises sont for­cé­ment jalouses. Les pre­mières font ce que les secondes ne font pas.

Du moins pas en tota­lité. Ne crai­gnant aucune verge, elles envoient leur pro­prié­taire au ciel de lit même sous des portes cochères.

Le peintre au lieu de détour­ner les yeux et de faire demi-tour devient leur confi­dent. Les yeux per­pé­tuel­le­ment ouverts, il ne perd pas une miette de ce qui est en train de se pas­ser. Son œil est celui de l’archer qui vise l’œil de la vulve et la lance du phal­lus. Il donne ainsi plus qu’une copie du vivant. Les cou­leurs sont vio­lentes et les traits tout autant.

C’est sou­dain la res­tau­ra­tion des semences com­pa­rables à celles de la « lanx satura » des tra­vaux agricoles.

Mars est dans les bras de Vénus. La démone Volup­tas — fille d’Eros et de Psy­ché — pro­cure alors un trem­ble­ment de lueur et un brin de folie en ébauches de séquences qui font rap­pel aux plus beaux com­bats dont la conduite for­cée — mais de plai­sir — est pré­sen­tée avec autant d’humour que d’emphase.

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, La vie scan­da­leuse du peintre, Les Crocs Elec­triques Edi­tions, 2018.