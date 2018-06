Hervé Claude, Crystal City

Quand le mirage s’efface…

Crys­tal City est le sur­nom donné à la ville de Perth, cette cité aus­tra­lienne située au sud-ouest du conti­nent. Les drogues les plus diverses cir­culent à hautes doses depuis que l’exploitation des mines bat son plein dans l’Outback.

Ian, un garde de nuit, découvre lors de sa ronde, un ouvrier mort au puit n° 4. Il pré­vient Ross, l’intendant nou­vel­le­ment arrivé à la mine de Gujura, gérée par la Metal­lor Corp. Celui-ci trouve le corps adossé à une roue de camion. Il a une bles­sure à la tête qui a peu sai­gné. Ross télé­phone à son ami Anthony Argos, un jour­na­liste, pour lui deman­der de l’aide.

Le gar­çon décédé s’appelait Mel­ville Barnes. Arrivé en Aus­tra­lie depuis deux ans, il avait rejoint la mine quelques mois après. De manœuvre, il était passé conduc­teur de camion, de ces énormes engins aux roues de six mètres de dia­mètre, celui, d’ailleurs contre lequel il a été retrouvé, alors que la machine aurait dû se trou­ver sur son par­king. Deux poli­ciers de Port Hedl­land veulent conclure à un acci­dent. “Vous savez, ici, les morts sont tou­jours acci­den­telles. Même quand les acci­dents sont pro­vo­qués par les autres…“

Ross pré­sente Argos comme son cou­sin. Très vite celui-ci com­prend que la mort est liée aux tra­fics de drogues avec des réseaux où les dea­lers ne font pas dans la den­telle. Anthony Argos et Ross vont cher­cher la vérité à leurs risques et périls.

L’Aus­tra­lie, conti­nent où Hervé Claude passe plu­sieurs mois par an, sert natu­rel­le­ment de décor pour son nou­veau roman poli­cier, pre­mier volet d’une nou­velle série. Avec le choix de ce cadre, l’auteur offre un véri­table repor­tage sur cette région de l’Outback, une zone semi-aride grande comme les deux tiers de l’Europe, dans l’Australie occi­den­tale. Riche en mine­rais, en métaux pré­cieux, l’exploitation minière est la pre­mière acti­vité éco­no­mique. Le tra­vail exté­nuant dans des condi­tions extrêmes, avec une tem­pé­ra­ture cani­cu­laire jus­ti­fie des salaires très éle­vés.

Ce flot d’argent, les condi­tions dif­fi­ciles de vie sont sources de dés­équi­libres qui amènent l’abus d’alcool, l’usage de drogues les plus diverses et les plus effi­caces et une cri­mi­na­lité en forte pro­gres­sion. L’auteur porte un regard aigu sur ce conti­nent et se forge une opi­nion miti­gée. Il décrit un pays que l’on dit magique, mais : “…au-delà du soleil, de la mer et de la dou­ceur de vivre, il y avait les bagarres accep­tées, la vul­ga­rité, l’alcoolisme quo­ti­dien, la com­pli­cité des auto­ri­tés poli­cières, les mines dans des lieux extra­va­gants, les sala­riées trai­tés comme du bétail…”

Dans ce cadre, Hervé Claude anime Anthony Argos, de son vrai nom Arge­lo­pou­los, jour­na­liste au West Tri­bune. La qua­ran­taine, homo­sexuel, il a la car­rure d’un ours et met ce carac­tère en avant. Cepen­dant, s’il est mar­gi­nal à tous points de vue, ses enquêtes fouillées et la qua­lité de ses articles l’imposent dans son milieu pro­fes­sion­nel.

La mort de ce chauf­feur per­met de déve­lop­per une intrigue recher­chée, pre­nant en compte le décor, l’ambiance qui règne dans la région, les excès de toutes natures. Celle-ci se révèle pas­sion­nante et fer­tile en rebon­dis­se­ments, mon­tant en ten­sion sous le poids du soleil jusqu’à une conclu­sion fort bien amenée.

Avec Crys­tal City, Hervé Claude inau­gure une nou­velle série par­ti­cu­liè­re­ment attrac­tive autour d’un per­son­nage riche en pos­si­bi­li­tés, si humain avec ses contra­dic­tions, ses fai­blesses mais animé d’une volonté de lut­ter contre le fléau de la drogue.

serge per­raud

Hervé Claude, Crys­tal City, J’Ai Lu n°12089, coll. “Thril­ler”, mars 2018, 256 p. – 7,60 €.