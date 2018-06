Helmut Newton, Monte Carlo

Monaco la noire

Pour Hel­mut New­ton le « Rocher» fut un havre fis­cal mais pas for­cé­ment le para­dis ter­restre qu’il espé­rait. Monaco selon ses mots n’ est « ni une ville, ni une sta­tion ther­male, ni un lieu de vil­lé­gia­ture » : elle est noire et un rien funeste der­rière les bar­rières de béton de ses hôtels, les bou­tiques de luxes et les yacht. Le soleil n’y change rien.

Néan­moins, le pho­to­graphe alle­mand devenu aus­tra­lien s’y habi­tue plu­tôt bien que mal. Et pen­dant vingt ans il invite ses man­ne­quins pour des shoo­tings aussi délé­tères que joyeux. Il scé­na­rise des scé­na­rii de meurtres en hôtel de luxe, des scènes de retape de pros­ti­tuées néo-punk et heavy-metal ou encore des naïades qui, pour tout plai­sir, n’ont qu’une pou­pée gon­flable ou un bel­lâtre par­fai­te­ment indifférent…

Pour autant, New­ton ne renonce pas à son éro­tisme élé­gant et sophis­ti­qué qui, selon lui, passe autant par les visages que par le sexe. Ce qui méri­te­rait cer­tains bémols… Mais cha­cun sait que pour lui les femmes de la « haute bour­geoi­sie » (comme disent en fran­çais les Amé­ri­cains) sont plus sen­suelles que les coif­feuses ou les secré­taires. Et c’est ainsi qu’Helmut New­ton pré­sente un uni­vers caus­tique, impi­toyable plus que prin­cier (même s’il fit ailleurs de superbes pho­tos de la dynas­tie des Gri­maldi).

Mais ici il reprend sa canne (ou son appa­reil) de voyeur pro­fes­sion­nel, dandy drôle et indé­nia­ble­ment habité d’un sens de la com­po­si­tion. Le pho­to­graphe pou­vait désha­biller les plus beaux man­ne­quins pour un triple gain libi­di­nal : celui du pho­to­graphe, celui du modèle et de la tierce per­sonne (voyeur). Le tout en brouillant bien des pistes et jouant de tous les genres pho­to­gra­phiques plus pour le plai­sir du vice que les ennuis de la vertu.

jean-paul gavard-perret

Hel­mut New­ton, Monte Carlo, Edi­tions Louis Vuit­ton, 2018,