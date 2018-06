Daniel Leuwers, Atlas et paradis & Temps

Paix pro­vi­soire

Daniel Leu­wers ramène à l’essentiel. Il sait que le temps passe et coûte. Il l’a appris de la vie. Et de la poé­sie. Les deux res­tent liés chez celui pour lequel la seconde per­met au dur désir de durer de tenir. Le pre­mier texte si émou­vant (car sans lyrisme) de Temps est là pour le rap­pe­ler. Mais « ça suit son cours » comme disait Beckett ; « Le jour se lève / la nuit a bu la souf­france / comme éponge du jouir » ajoute Leu­wers.

Cha­cun dans le caphar­naüm du vivre enlace sa propre poé­sie à sa main. Cer­taines accu­mulent les amants, ce qui les laisse for­cé­ment dans les fos­sés de cer­tains virages. Néan­moins, fai­sant par­tie du lot, l’auteur rap­pelle que « Le grand livre / c’est la mort / La petite, non la vraie » : dès lors, il vaut mieux la mau­vaise pluie que ne plus l’entendre.

Atlas porte donc son monde, même s’il n’est pas assez mus­clé pour en faire un para­dis. « Je crois tou­jours le miracle de l’amour pos­sible » ajoute celui qui s’empresse d’acheter tous les livres où ce sen­ti­ment mur­mure. Ce fils du Magh­reb y fait par­fois retour sur les pas de son père et des écri­vains qui aimèrent ce pays. Mais lorsque la mélan­co­lie déborde, « le visage » du sexe d’une femme« dans les matins romains / ou les plaines du Tes­sin » offre plus qu’un pis-aller. Il s’agit chaque fois de quê­ter moins une terre pro­mise qu’une paix.

Leu­wers sait qu’elle est pro­vi­soire. Rai­son de plus pour la chercher.

jean-paul gavard-perret

Daniel Leu­wers,

- Atlas et para­dis, Al Manar édi­tions, 2018, 40 p. — 15,00 €.

- Temps, Edi­tions Pour­quoi viens-tu si tard ?, Nice, 2017, 142 p. — 15,00 €.