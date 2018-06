Dur, dur la paix…

La série Les Repor­tages de Lefranc a été ima­gi­née par Jacques Mar­tin, célèbre aussi dans l’univers de la vande des­si­née, pour sa mythique série Alix. Après son décès, le héros conti­nue ses aven­tures sous la hou­lette de dif­fé­rents auteurs. Ce nou­veau tome est scé­na­risé par Roger Sei­ter, des­siné par Régric et mis en cou­leurs par Bruno Wesel, un trio qui n’en n’est pas à sa pre­mière intru­sion dans l’univers du journaliste.

En novembre 1956, au sud de l’Australie, un avion qui sur­vole un étrange navire est abattu par un mis­sile. Une semaine plus tard, Guy Lefranc, jour­na­liste au Globe, accom­pa­gné de Jean Duval un boxeur ama­teur, arrive en Aus­tra­lie pour cou­vrir les jeux olym­piques qui vont se dérou­ler à Mel­bourne. La tem­pête a contraint les pilotes à poser l’avion à Perth, loin de la des­ti­na­tion finale. Dans l’aéroport ils retrouvent Janet Kear qui tra­vaille pour le New-York Times.

Au même moment, vers le stade où doit se dérou­ler la céré­mo­nie d’ouverture, une sil­houette enca­gou­lée pose des balises. Alors qu’il ne lui en reste qu’une à mettre, elle est sur­prise par deux poli­ciers en patrouille. La voyant fuir, l’un d’eux tire. Ils découvrent un visage de femme quand la cagoule est reti­rée.

À Perth, Jean apprend qu’une com­pa­gnie pos­sède un avion capable de voler dans la tem­pête, qu’il peut trans­por­ter une cin­quan­taine de pas­sa­gers. Un groupe, avec les héros, embarque. Mais le mau­vais temps à rai­son de l’avion. La foudre incen­die des moteurs et, alors que le pilote tente sur des flots déchaî­nés de réa­li­ser un amer­ris­sage, Janet aper­çoit un navire. Tant bien que mal l’avion se rap­proche d’un énorme navire où, autour de lui, la mer est calme. Un ascen­seur monte tous les pas­sa­gers à bord alors qu’un coup de canon détruit la car­casse de l’avion. Ils sont accueillis par des hommes qui pointent des fusils sur eux. Une voix sor­tant d’un haut-parleur donne quelques expli­ca­tions. Mais, très vite, ils se sentent pri­son­niers, mena­cés et …tout dérape. Guy Lefranc va avoir fort à faire pour sor­tir du piège où ils sont tombés…

Ce sont les jeux olym­piques de Mel­bourne qui servent de point d’ancrage à l’intrigue, une intrigue qui se déroule, non pas sur la terre ferme de l’Australie, mais essen­tiel­le­ment sur l’océan. Uti­li­sant les évé­ne­ments his­to­riques tels que l’impact psy­cho­lo­gique de la bombe d’Hiroshima, les conflits comme, à l’époque, l’invasion de la Hon­grie, la guerre du canal de Suez, le scé­na­riste ima­gine une action des­ti­née à impo­ser la paix à la Terre entière même s’il faut en pas­ser par le meurtre.

Coor­don­nant la céré­mo­nie d’ouverture avec la volonté d’arrêter les conflits, l’intrigue déroule ses péri­pé­ties sans temps morts. Mais le héros et ses amis sont sou­mis à rude épreuve jusqu’à…

Le des­sin de Régric est réa­liste et conforme à l’esprit de la série. Il avait été retenu par Jacques Mar­tin lui-même pour ses qua­li­tés gra­phiques. Il a ainsi eu l’occasion de réa­li­ser des albums des Voyages de Lefranc, consa­crés à l’Histoire de l’Aviation. Depuis, il a par­ti­cipé à la réa­li­sa­tion de six repor­tages de Lefranc. On retrouve le clas­si­cisme des albums des années 1950 avec une mise en images bien cadrée, avec des car­touches nom­breux et bien rem­plis. Cepen­dant, la mise en scène est dyna­mique et les per­son­nages sont stables tout au long de l’album.

Les auteurs res­pectent ainsi à la lettre le cahier des charges mais offrent un album plai­sant à lire avec une intrigue bien fice­lée et un gra­phisme qui rap­pelle le “bon vieux temps”.

serge per­raud

Roger Sei­ter (scé­na­rio), Régric (des­sin) & Bruno Wesel (cou­leurs), Lefranc — t.29 : La Stra­té­gie du chaos, Cas­ter­man, avril 2018, 48 p. – 11,95 €.