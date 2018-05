Desert Mountain Tribe, Om Parvat Mystery

La vie, la musique et la métaphysique

Il existe dans ce superbe album du « Simple Minds » revi­sité à une sauce année 10. Tout y est super­be­ment lan­ci­nant. Certes, il y a dans cet opus une réfé­rence à la mon­tagne sacrée des hin­dous mais il reste très rock indé expé­ri­men­tal. Et le groupe effec­tue un grand pas en avant eu égard à son pré­cedent « Either That Or The Moon » (2016).

L’album est à la hau­teur de ses ambi­tions. Et pour une fois, la « guest » invi­tée sur l’album n’est pas anec­do­tique. La chan­teuse Najma Akh­tar (qui a déjà col­la­boré avec Robet Plant et Jimmy Page) apporte une cou­leur par­ti­cu­lière aux deux der­niers mor­ceaux de l’album. Elle le trans­forme et l’emporte vers « des cieux incon­nus » (Baudelaire).

Nulle ques­tion pour autant de pas­ser le reste de l’album aux oubliettes. Gui­tare fuzz et reverb, sec­tion drums-basse (Frank Van der Polek a rem­placé le bas­siste ori­gi­nal), comme la voix de Jonty Balls, créent au sein de mélo­dies pla­nante un ensemble d’exception qui sait allier des struc­tures connues à une atmo­sphère ori­gi­nale en pers­pec­tive d’avenir.

Les îles Féroé où ce Om Par­vat Mys­tery a été enre­gis­tré semblent, par leurt uni­vers, par­fai­te­ment conve­nir à la poé­sie sonore d’un tel trio bri­tan­nique. Il est à suivre de près dans ses éja­cu­la­tions d’atomes. Elles résonnent contre le vide et rebon­dissent sur la pluie d’une région si rude. La vie, la musique et la méta­phy­sique qu’elle induit y adhèrent.

jean-paul gavard-perret

Desert Moun­tain Tribe, Om Par­vat Mys­tery, label Mem­bran / Modu­lor / Differ-ant, 2018.