Thierry Bourcy & François-Henri Soulié, Ils ont tué Ravaillac

Les des­sous d’un sombre assassinat…

Le 14 mai 1610, Fran­çois Ravaillac assas­sine Henri le Qua­trième. Le meur­trier est pres­te­ment jugé et, le 27 mai, écar­telé en place de Grève en tant que régi­cide. Mais a-t-il agi seul, a-t-il été mani­pulé ? Quels enjeux la mort du roi servait-elle ? Les rai­sons res­tent floues et les his­to­riens les plus scru­pu­leux sont en désac­cord sur le sujet. Parce que l’entourage de Marie de Médi­cis, la régente, la pousse à tis­ser une alliance avec Phi­lippe II d’Espagne, l’Angleterre y voit un grand péril. Le roi a envoyé une espionne, Lady Mar­ga­ret Dor­ches­ter, pour avoir vent de ce qui se tra­mait au Louvre. Or, depuis le mois de novembre, elle ne donne plus de nou­velles.

Depuis quelques mois, Mat­theus Kas­sov prend des leçons de fran­çais. En mars 1611, Lord Daw­son, son men­tor, lui en révèle les rai­sons. Il doit par­tir, sur ordre du roi, sur les traces de Mar­ga­ret Dor­ches­ter. Pour ne pas atti­rer l’attention il voya­gera seul. À Paris, il sera le com­mis d’un dra­pier, éga­le­ment Pré­vôt des mar­chands de la ville, situa­tion qui auto­rise de nom­breux contacts et peut ouvrir bien des portes. Sur place, il com­mence ses recherches, mais, très vite, il entre en ter­rain dan­ge­reux. Il appelle à l’aide, par mis­sive, son oncle, le capi­taine Kas­sov, resté à Prague. Celui-ci convainc son roi, Mat­thias Ier, de le lais­ser rejoindre Paris pour se tenir infor­mer de ce qui se com­plote, le royaume étant direc­te­ment concerné.

Mais la pré­sence de l’oncle est-elle suf­fi­sante pour lut­ter contre des enne­mis puis­sants qui font preuve d’une grande férocité ?

Après La Conspi­ra­tion du Globe (même col­lec­tion n° 5190) où oncle et neveu avaient dû batailler ferme, à Londres, pour sau­ver la mise à William Sha­kes­peare, Mat­theus est resté en Angle­terre. Avec Helen, cos­tu­mière au Globe, il a fondé une famille. Lord Daw­son, lui, a obtenu un poste de Lieu­te­nant de la garde du Palais.

Si Ravaillac est immé­dia­te­ment mis hors d’état de nuire, son par­cours, avant d’être enfermé à la Concier­ge­rie semble quelque peu chao­tique et intri­gant. Les auteurs uti­lisent, en fond, ces erre­ments et conçoivent leur intrigue sur l’idée d’un com­plot fomenté au plus haut niveau de l’Etat. Si Henri le Qua­trième avait mis fin aux guerres reli­gieuses, il n’avait pu éra­di­quer le fana­tisme reli­gieux, fana­tisme qui régnait encore en maître, allant jusqu’à une guerre lar­vée. Avec cet angle d’approche, les auteurs mettent en avant Mat­theus et lui donne le rôle prin­ci­pal. Sur ses pas, ils font décou­vrir la bour­geoi­sie pari­sienne des années 1610. Ils expli­citent les secousses poli­tiques, les alliances qui se fai­saient au niveau des familles royales, pactes très sou­vent scel­lés par des mariages. On retrouve, tels quels, ces jeux poli­tiques dans le régime répu­bli­cain avec ces chefs de par­tis, avec ces couples qui se gardent bien d’afficher un patro­nyme com­mun pour mas­quer les innom­brables conflits d’intérêt. Seul le micro­cosme adhé­rent à ces magouilles en est informé.

Bien que met­tant en scène comme héros un per­son­nage ayant déjà enquêté dans deux opus pré­cé­dents, la lec­ture de ce seul roman se fait aisé­ment car les roman­ciers intro­duisent toutes les don­nées néces­saires à la bonne com­pré­hen­sion du passé. La des­crip­tion détaillée du Paris de l’époque, des dif­fé­rentes classes sociales, et leurs rela­tions, est par­fai­te­ment res­ti­tuée.

Thierry Bourcy et François-Henri Sou­lié offrent un troi­sième volet pas­sion­nant avec une excel­lente intrigue en ten­sion où un tueur par­ti­cu­liè­re­ment effi­cace fait beau­coup de dégâts avant de… De plus, ils pro­posent une expli­ca­tion très cohé­rente de ce régicide.

serge per­raud

Thierry Bourcy et François-Henri Sou­lié, Ils ont tué Ravaillac, Édi­tions 10/18, coll. “Grands Détec­tives”, n° 5307, mars 2018, 288 p. – 7,50 €.