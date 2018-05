Gabriel Matzneff, La jeune Moabite, Journal 2013–2016

De gré et de force

Inutile de réveiller le Booz de Hugo lorsqu’il se déguise en Matz­neff. Car le bougre — quoique décli­nant — ne dort jamais. Certes, il subit cer­taines ava­nies dues à l’âge : mais il suf­fit qu’à 79 ans une jeune étu­diante croise sa route pour que ce qui le pous­sait fata­le­ment vers la fin lui accorde un sacré sur­sis. A par­tir de cette ren­contre de 2016, l’écrivain se donne encore cinq ans de plein régime — sans pour autant se pré­tendre l’amant sémillant qu’il fut jadis ou naguère et sou­vent en paral­lèle…

Mais l’auteur n’est jamais de ceux qui res­tent à côté des pho­to­co­pieuses ou des machines à café. Plus Ita­lien qu’il ne le fut, prince qui sait rire et à la tour jamais abo­lie, se voue aux temples de la chair sans se limi­ter à leurs contem­pla­tion. Il ne cède en rien sur ses désirs. Chez lui, quelle qu’en soit la nature, elle reste bonne. Et tant que la sienne ne rebute pas sa jeu­nette, il lui en fera pro­fi­ter en lui offrant après l’amour des brins de cau­sette puis des bac­cha­nales chez Lipp ou autres res­tau­rants de même qualité.

Celui qui a lu (et lit encore) Byron, Sénèque et bien sûr Casa­nova n’a rien à leur envier. Il a la vie plus dure (enten­dons longue) qu’eux. Mais bien douce pour autant. Chez Matz­neff, c’est une éthique hédo­niste, une esthé­tique de l’existence. Elles sont bien sûr dérai­son­nables, voire irrai­son­nées. Mais, arri­vant à son âge, de tels mots ne veulent pas dire grand chose. Plus que jamais l’auteur sai­sit tout ce qui reste, d’autant que — et plus que jamais — le temps presse. Mais nulle ques­tion d’en faire une chou­croute : une jeune pou­larde excite plus sa fantaisie.

jean-paul gavard-perret

Gabriel Matz­neff, La jeune Moa­bite, Jour­nal 2013–2016, Gal­li­mard, Paris, 2018.