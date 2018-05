Philippe Mugnier, Des Gets au Léman. Une saga entre foi et loi

Saga léma­nique

Philippe Mugnier est né à Thonon-les-Bains et a passé toute son enfance aux Gets. Il reste atta­ché au Léman et à ses racines. Comme un autre natif du même lieu (Valère Nova­rina), il les explore mais selon d’autres voies. L’histoire qu’il remonte est à la fois déso­pi­lante et ouverte comme si l’auteur récu­rait ses propres écu­ries d’Augias. Ce récit « généa­lo­gique » per­met à l’auteur d’explorer une branche incon­nue et far­cesque des « Mugnier des Gets » et au-delà de l’auteur l’Histoire du Cha­blais et du Fau­ci­gny depuis leurs ori­gines bur­gondes jusqu’à nous.

Le voyage ne manque pas de sauts et de gam­bades : la région était de pas­sage. Et avant que le Royaume de France se désho­nore pour se construire d’un des grands mas­sacres de l’histoire reli­gieuse (la Saint-Barthélemy), un abbé dévoyé et issu de l’une des plus illustres lignées nobi­liaires de Suisse vient marier sa fille bâtarde à Pierre Mugnier, petit notable savoyard du col des Gets en Fau­ci­gny, en proie aux assauts de cal­vi­nistes bernois.

Ce vil­lage de mon­tagne est selon cer­tains peu­plé depuis le XIVe siècle de Juifs chas­sés de Tos­cane. Pour d’autres, ce vil­lage est à l’inverse un repère de Sar­ra­sins. Mais au nom de cet hymen, la modeste famille pay­sanne devient le fer de lance de la recon­quête catho­lique du Cha­blais. Dès lors et en lien avec la Mai­son de Savoie et le futur Saint Fran­çois de Sales, les « Mugnier des Gets » ne sont plus les cocus de l’histoire.

Ils connaissent une ascen­sion sociale, quitte le pay­san­nat pour le nota­riat ou l’église et sont à l’origine du déve­lop­pe­ment de cette région en se retrou­vant à la tête d’institutions reli­gieuses. Mais la Révo­lu­tion les efface de l’histoire. Per­durent néan­moins de vagues cou­sins res­tés d’humbles mon­ta­gnards avant qu’une autre révo­lu­tion (paci­fique celle-ci puisque de l’ “or blanc”) les sortent des alpages et les fassent acteurs d’une des grandes sta­tions de ski de Haute Savoie.

A tra­vers le cas pré­cis d’une saga fami­liale se des­sine l’histoire des pays de Savoie. Cette région d’émigration (le pays à Paris se fit sa répu­ta­tion avec ses ramo­neurs puis les grouillots de la mai­son d’enchères Drouot) se trans­forme et s’enrichit sous l’effet de la proxi­mité de la Suisse, de l’électricité et sur­tout du tou­risme. On y vient, on y revient.

Et l’auteur — sans emphase mais avec humour et pré­ci­sion — crée une his­toire poly­morphe qui tra­duit un amour d’une terre. Il le fait par­ta­ger et prouve que les rudes pay­sans à la Ramuz sont bien moins mau­vais cou­cheurs et fer­més qu’on ne le croit. Phi­lippe Mugnier crée ainsi une inter­tex­tua­lité des mon­tagnes de la manière la plus alerte qui soit et s’oppose à des visions com­pas­sées du récit historique.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Mugnier, Des Gets au Léman. Une saga entre foi et loi, amazon.fr, mai 2018, 156 p. - 24,90 €.