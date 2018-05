Mohamed Bourouissa, Urban Riders

Une fièvre de cheval

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris vient de pro­po­ser la pre­mière expo­si­tion ins­ti­tu­tion­nelle en France de Moha­med Bou­rouissa. Reconnu inter­na­tio­na­le­ment, l’artiste franco-algérien montre la recon­quête de l’espace amé­ri­cain dans le point le plus impor­tant de l’exposition « Horse Day », lors d’un exer­cice de « tuning » dans la région de Phi­la­del­phie.

L’exposition ne se veut pas une rétros­pec­tive mais une plon­gée dans une œuvre (« Horse Day »). Elle est décor­ti­quée. Après les ban­lieues fran­çaises, l’artiste inter­roge d’autres marges à tra­vers les che­vaux et leurs mises en scène. Certes, la force visuelle n’est pas tou­jours au rendez-vous et ses mises en scène ne sont pas tou­jours convain­cantes. L’aquarelle au jus de crot­tin pour mon­trer l’hybridation » de la matière reste dis­cu­table. A l’inverse, les car­ros­se­ries sont impres­sion­nantes et le film est tota­le­ment réussi dans la mesure où il tord les sté­réo­types où des Africains-Américains rem­placent les cow-boys originaux.

L’ensemble reste donc d’un inté­rêt non négli­geable mais mitigé. Rejouer une parade popu­laire en maté­riaux recy­clés et pauvres est astu­cieux mais visuel­le­ment pas tou­jours réussi. A l’inverse du jeu cava­lier noir / cava­lier blanc plus per­ti­nent par l’histoire qui est révé­lée. La force plas­tique est au ser­vice d’une révé­la­tion entre uto­pie et ratage créé à des­sein.

La société est revi­si­tée dans un sys­tème sou­vent astu­cieux entre autres dans le jeu entre deux écrans qui à la fois se répondent et se contredisent.

jean-paul gavard-perret

Moha­med Bou­rouissa, Urban Riders, expo­si­tion, Musée d’art moderne de la ville de Paris, mai 2018.