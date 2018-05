Socrate provocò la giuria del processo. Quasi cercando la condanna a morte” (Socrate provoqua le jury du procès. Socrate provoqua le jury du procès En cherchant quasiment la condamnation à mort)

Corriere della Sera / Cultura

Socrate pro­vocò la giu­ria del pro­cesso

Quasi cer­cando la condanna a morte

Un sag­gio di Mauro Bonazzi (Laterza) sot­to­li­nea come il pen­sa­tore non abbia fatto nulla per essere assolto. Sem­bra che volesse las­ciare una tes­ti­mo­nianza per la storia

di PAOLO MIEL

21 mag­gio 2018

Il dis­corso di Socrate, un’opera del pit­tore belga Louis J. Lebrun (1844–1900). Il pro­cesso al filo­sofo si svolse ad Atene nel 399 avanti Cristo e si concluse con la condanna a morte dell’imputato.

L’intervento di auto­di­fesa del filo­sofo è stato tra­man­dato dal suo allievo Pla­tone nella famosa opera Apo­lo­gia di Socrate

E se fosse stato lui stesso a deci­dere di morire? È la domanda che si pone Mauro Bonazzi nell’introduzione al convin­cente sag­gio Pro­cesso a Socrate, pub­bli­cato da Laterza.

Domanda legit­tima se si tiene conto della cir­cos­tanza che Pla­tone e Seno­fonte, due allievi del filo­sofo che si sono sof­fer­mati su quell’ultima fase della sua vita, concor­dano sul fatto che nel pro­cesso — 399 avanti Cristo — Socrate tenne deli­be­ra­ta­mente un atteg­gia­mento di intran­si­genza tale da ren­dere pres­so­ché impos­si­bile evi­tar­gli la condanna. Il pen­sa­tore fu oltre­modo rigido: se avesse rin­ne­gato almeno una minima parte delle sue idee, se avesse seguito «una linea più conci­liante», avrebbe potuto otte­nere l’assoluzione. Per­ché non volle salvarsi?

Bonazzi ricos­truisce il caso, che finì per diven­tare «uno scon­tro tra la filo­so­fia e la demo­cra­zia». Let­tori e stu­diosi — ricorda l’autore — hanno sempre cer­cato di scio­gliere questo enigma pren­dendo le parti ora di uno, ora dell’altro tra i due conten­denti: più spesso in favore di Socrate, a volte anche per Atene. Quelli che si sono schie­rati in difesa di Socrate lo hanno fatto riven­di­can­done «la lezione di auto­no­mia e di indi­pen­denza contro i frutti nefasti del confor­mismo e dei pre­giu­dizi che sempre ris­chiano di por­tare una società a chiu­dersi in se stessa»; gli altri, per Atene, «contes­tando le posi­zioni più o meno espres­sa­mente anti­de­mo­cra­tiche del filo­sofo».

Il Socrate di Bonazzi — al quale pure va rico­nos­ciuto di non essersi mac­chiato di «colpe poli­tiche» — avendo l’opportunità di tro­vare infi­nite vie di fuga, «sce­glie» di tron­care la pro­pria vita cos­trin­gendo pra­ti­ca­mente la giu­ria a decre­tare la sua morte. […]

tra­duc­tion:

Socrate pro­vo­qua le jury du pro­cès

En cher­chant qua­si­ment la condam­na­tion à mort

Un essai de Mauro Bonazzi (Laterza) sou­ligne com­bien le pen­seur n’a rien fait pour être acquitté. Il semble qu’il ait voulu lais­ser un témoi­gnage pour l’histoire.

par PAOLO MIEL

21 mai 20178

(L’apologie de Socrate, une oeuvre du peintre belge Louis J. Lebrun, 1844 –1900). Le pro­cès du phi­lo­sophe se déroula à Athènes en 399 avant Jésus-Christ et il s’est ter­miné par la condam­na­tion à mort de l’accusé.

La ten­ta­tive d’autodéfense du phi­lo­sophe a été trans­mise par son élève Pla­ton dans la célèbre oeuvre Apo­lo­gie de Socrate.)

Et s’il avait lui-même à décidé de mou­rir ? C’est la ques­tion qui se pose Mauro Bonazzi dans l’introduction à son convain­cant essai Le pro­cès de Socrate, publié chez Laterza. Ques­tion légi­time si l’on tient compte que Pla­ton et Xéno­phon, deux élèves du phi­lo­sophe qui se sont arrê­tés sur la der­nière phase de sa vie, s’accordent sur le fait que dans le pro­cès en 399 avant Jésus-Christ Socrate tient une atti­tude d’intransigeance telle qu’elle rend déli­bé­ré­ment impos­sible de lui évi­ter la condam­na­tion.

Le pen­seur fut trop rigide : s’il avait renié au moins une petite par­tie de ses idées, s’il avait suivi “une ligne plus conci­liante”, il aurait pu obte­nir l’absolution. Pour­quoi ne voulut-il pas se sauver ?

Bonazzi recons­truit le cas qui finit par deve­nir “une col­li­sion entre la phi­lo­so­phie et la démo­cra­tie”. Lec­teurs et spé­cia­listes — rap­pelle l’auteur — ont tou­jours tâché de résoudre cette énigme en pre­nant le parti soit de l’un, soit de l’autre entre les deux adver­saires : plus sou­vent pour Socrate, par­fois aussi pour Athènes. Ceux qui se sont ran­gés au secours de Socrate l’ont fait en reven­di­quant “la leçon d’autonomie et d’indépendance contre les fruits néfastes du confor­misme et des pré­ju­gés qui amène tou­jours une société à se fer­mer sur soi-même” ; les autres, pour Athènes, en “contes­tant plus ou moins expres­sé­ment les posi­tions anti­dé­mo­cra­tique du phi­lo­sophe.” Le Socrate de Bonazzi — à qui il est aussi reconnu de ne pas être enta­ché de “fautes poli­tiques”- , alors qu’il dis­pose de l’opportunité d’infinies voies de fuite, a en fait “choisi” de mettre un terme à sa vie en contrai­gnant pra­ti­que­ment le jury à décré­ter sa mort. […]

