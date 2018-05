Denis-Pierre Filippi & Fabrice Lebeault, Le Spirou de Lebeault et Filippi — Fondation Z

Un Spi­rou au concept et décors audacieux

Cette série, Le Spi­rou de…, per­met à des auteurs, venus d’univers dif­fé­rents, de s’approprier ce duo de per­son­nages et d’en don­ner leur propre vision, une autre approche. Si d’aucuns remontent dans le passé, pro­posent d’autres cadres et décors, le pré­sent trio d’auteurs choi­sit de pro­je­ter leur his­toire dans le futur.

Le scé­na­riste retient un monde dominé par une admi­nis­tra­tion toute puis­sante, pro­té­geant des struc­tures qui mènent des jeux troubles et décide de bous­cu­ler la tra­di­tion. Il donne des parents à son héros, trans­forme Sec­co­tine, la petite jeune fille à queue de che­val, en une jeune femme ave­nante qui devient la sœur de Spi­rou et fait de Fan­ta­sio un barou­deur, lui qui dans les aven­tures ori­gi­nales est plu­tôt timoré face à l’action. Ce monde a beau être futu­riste avec des moyens de loco­mo­tions tous plus spec­ta­cu­laires les uns que les autres, on retrouve avec l’employé de la décen­nie, le prin­cipe d’une déno­mi­na­tion uti­li­sée depuis des années par une chaîne de res­tau­ra­tion rapide.

Dans un ciel futu­riste, un engin spa­tial est atta­qué. Du vais­seau assaillant, trois robots sortent et s’enfoncent dans les pro­fon­deurs de leur conquête. Pacôme, le pro­fes­seur Z, sous les regards de Zor­glub et Zan­ti­fio met en œuvre une réac­tion chi­mique sur de l’eau.

L’agent admi­nis­tra­tif Spi­rou, du ser­vice de sur­veillance bio­gé­né­tique valide pares­seu­se­ment cette pro­cé­dure de la fon­da­tion Z. Il ne suit pas l’exemple de ses parents, hauts res­pon­sables dans la hié­rar­chie admi­nis­tra­tive. Son père, alors qu’il finit son ser­vice, l’appelle pour lui redire de ne pas être en retard au dîner orga­nisé pour fêter le nou­veau grade de sa mère. Spi­rou réplique que cette soi­rée serait encore plus réus­sie si sa mère avait des nou­velles de Sec­co­tine, sa fille qui a rejoint la Rébel­lion.

Arrivé vers son véhi­cule, il remarque un ouvrier qui s’active à cor­ri­ger le pira­tage des drones de com­mu­ni­ca­tion. Les pirates annoncent l’enlèvement du comte par la Fon­da­tion Z, une orga­ni­sa­tion puis­sante et pro­té­gée en haut lieu. Quand il s’approche de l’ouvrier, Spi­rou recon­naît Sec­co­tine. Elle est là pour lui emprun­ter, par sur­prise, son accré­di­ta­tion au niveau 7. Il est furieux car elle risque de mettre en l’air six mois d’enquête, de griller sa cou­ver­ture et… de se faire attra­per.

Repé­rés, ils sont pris en chasse par des robots-tueurs. Un barou­deur sur­git qui leur sauve la mise. Il se pré­sente : Fantasio…

Avec une approche très cohé­rente Denis-Pierre Filippi fait un lien nova­teur avec la série ori­gi­nale dont la paru­tion a com­mencé en novembre 1951. Le récit fait le plein de trou­vailles, tant scé­na­ris­tiques que gra­phiques. Le gra­phisme, qui se par­tage entre Fabrice Lebeault pour le des­sin et Greg Lofé pour la cou­leur, est magni­fique. Ces créa­teurs réa­lisent des planches splen­dides, inven­tives avec des recherches, de détails piquants, humo­ris­tiques. Ils offrent des angles de vue spec­ta­cu­laires, des pers­pec­tives inté­res­santes et attrac­tives. Les per­son­nages ont une appa­rence très moderne tout en pré­sen­tant des res­sem­blances avec ceux de la série ini­tiale.

Ce récit, astu­cieu­se­ment agencé,ouvre une intrigue jouant sur liens sul­fu­reux qu’un pou­voir peut entre­te­nir avec des exten­sions plus ou moins offi­cielles au rôle plus ou moins obs­cur. Super­be­ment menée, elle conduit à une belle conclu­sion et une jolie pirouette scénaristique.

serge per­raud

Denis-Pierre Filippi (scé­na­rio), Fabrice Lebeault (des­sin) & Greg Lofé (cou­leur), Le Spi­rou de Lebeault et Filippi — Fon­da­tion Z, Dupuis, avril 2018, 68 p. – 14,50 €.