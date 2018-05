Andrea Mastrovito, Le jardin des Histoires du Monde

L’art est une fête

Avec Mas­tro­vito, nous entrons dans la fas­ci­na­tion et la péné­tra­tion de clai­rières étranges au sein des prises du créa­teur ber­ga­masque. Sa série de des­sins sur bois “Jar­din des His­toires du Monde” comme ses ins­tal­la­tions où les amas se trans­forment en épar­pille­ments et ruis­sel­le­ments ouvrent un uni­vers fée­rique par­fois sombre, par­fois hors du temps.

Il existe des sortes d’extases pro­gram­mées à l’origine par un arte povera où le papier per­met des récits étranges, volup­tueux ou tra­giques. L’intrigue nar­ra­tive de cer­tains mythes se trans­forme dans des scènes rêvées. La jouis­sance visuelle devient le mot majeur d’une œuvre baroque, exu­bé­rante. Le dévoi­le­ment est comme décalé pour don­ner nais­sance à une fête sen­so­rielle où la liberté semble de mise.

L’ivresse visuelle plonge au-delà du réel pour ren­voyer dans l’univers des contes là où la matière pre­mière et le des­sin abondent mais de la manière la plus ludique qui soit, pour une sorte de méta­mor­phose du réel. L’imaginaire bat la cam­pagne. Il est lié ici à une exten­sion du temps et de l’image là où tout devient laby­rinthe ocu­laire plus que chaos.

Le désir n’est jamais pétri­fié, il n’est plus en sus­pens : il bouge et s’anime en une sorte de fré­né­sie. Comme dans son long métrage NYs­fe­ratu — Sym­phony of a Cen­tury. Ce film contient de plus de 35000 des­sins. L’artiste y fait revivre le film de Mur­nau en le réac­tua­li­sant. Avec Mas­tro­vito, images, des­sins, ins­tal­la­tions ne sont donc pas des pré­textes à une sanc­tua­ri­sa­tion : ils pro­posent une sorte de fête dio­ny­siaque en ce qui tient d’un « exci­tare » continu où sont inter­pel­lées les puis­sances de la mort et de la vie.

jean-paul gavard-perret

Andrea Mas­tro­vito, Le jar­din des His­toires du Monde, Art Bärt­schi & Cie, Genève