Roger Pierre Turine, Jephan de Villiers: le signe et la mémoire

Mémoires de geste, gestes de mémoires

Renver­ser la gra­phie du lan­gage devient une des formes suprêmes de la « révolte » de Jephan de Vil­liers. Créer revient à poser une ques­tion essen­tielle : s’agit-il d’articuler le des­sin dans l’écriture ou l’écriture dans la vie ? Dif­fi­cile de répondre : la force créa­trice d’un côté fait pen­cher pour la pre­mière ver­sion, d’un autre elle per­met d’opter pour la seconde hypo­thèse.

L’œuvre inter­roge aussi le rap­port du geste au signe. Mais l’écriture — prise dans un sens large — dépend aussi de l’outil, du liquide, du sup­port mais bien sûr de l’affect, de l’émotion. Et un gra­pho­logue mon­tre­rait faci­le­ment chez le créa­teur toute l’angoisse et l’énergie qu’il existe dans la maté­ria­lité de ses traces secouées de spasmes, d’élancements et d’attentes. Tel Per­sée, la pen­sée bon­dit, perce le séjour de cer­taines nymphes contre l’oubli : celui qui enca­pu­chonne cer­taines éten­dues et les fait res­sem­bler à des grottes.

L’écri­ture donne donc corps au monstre de mère la langue. L’encre le replonge en un trou d’où il est sorti . C’est aussi et sur­tout la manière de récu­pé­rer les épaves secrètes des mots et des maux de la mère, non en échoueur mais en alchi­miste de la langue.

Sa gra­phie trans­forme la boue de l’encre en liquide sacré. Aux fron­tières de la nuit et du jour, aux confins de la mer et de la terre.

jean-paul gavard-perret

Jephan de Vil­liers : le signe et la mémoire, texte de Roger Pierre Turine accom­pa­gné de 68 « écri­tures » de l’artiste,au for­mat 14 cm sur 11cm, Biblio­theca Wit­to­ckiana, Woluwe-St-Pierre (Bel­gique), 2018, 162 p. — 10,00 €.