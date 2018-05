Les éga­rés

La construc­tion du livre est fon­dée sur des élé­ments hybrides : mor­ceaux de textes de seconde main avec des­sins qui tentent d’induire un iti­né­raire com­po­site là où tout essaye de se docu­men­ter de gré ou de force grâce à des élé­ments épars, dis­joints où est ébau­chée une vague car­to­gra­phie à la gra­phie approxi­ma­tive.

Ces « cartes » offrent-elles des ter­ri­toires ? A peine. Tokyo, Mos­cou, Dublin, Kin­shasa, Rome, Ber­lin, Paris, Sofia, Prague, Tan­ger : dans ces villes des pro­po­si­tions se des­sinent, se perdent, renaissent. Tout est mis en abyme entre routes et cou­rants marins. Mais aucun élé­ment n’est déci­sif. Existent des allu­sions plus ou moins claires qui rap­pellent Joyce, Celan Kafka et bien d’autres mais tout compte fait, s’« il y a un pays », il demeure approxi­ma­tif : la trace n’érige pas for­cé­ment une mémoire du lieu.

Certes, l’auteur tente de débus­quer un espace mais il reste dif­fi­cile à pré­ci­ser sauf peut-être à se sou­mettre soi-même à une enquête pous­sée sous de tels grif­fon­nages où s’inscrivent des por­tions de vie en feuilles quasi-volantes. Preuve que chez les auteurs ger­ma­niques la notion d’archives garde tout son sens depuis W. Ben­ja­min, Wal­ser et War­burg.

Existent bien sûr des preuves de « pas » et de marches à suivre. Mais le laby­rinthe demeure. Ne reste que ce que sug­gère le sous-titre du livre : des « his­toires éga­rées » sans gares de triages pour le peu que nous sommes. Si bien que cha­cun est ren­voyé à la misère de voya­geur incertain.

jean-paul gavard-perret

Hanns Zischler, I wouldn’t Start from Here, Tra­duit de l’allemand par Jean Tor­rent, Pré­face de Jean-Christophe Bailly, Édi­tions Macula, Paris, 2018.