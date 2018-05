Gaétane Lamarche-Vadel, Le double nom

L’aug­men­ta­tion du nom

Ni nom de famille, ni famille de nom “Lamarche-Vadel” pos­sède une valeur per­for­ma­tive. Ce nom crée une com­mu­nion, une fic­tion entre l’auteure et son futur mari (Ber­nard Lamarche). Existe dans ce double nom un double avè­ne­ment qui échappe aux his­toires anciennes. Cette iden­tité fut créée en 1968 de manière novice avant de deve­nir un objet de réflexion et d’écriture. Elle donna d’abord une publi­cité tapa­geuse à une union libre que l’auteure consi­déra comme un geste autant poli­tique que d’amour.

Le couple s’offrait un com­men­ce­ment perçu comme une trans­gres­sion où la femme va d’elle à la marche avec en guise d’union le tiret de la plas­ti­cité arti­cu­la­toire. Les deux créa­teurs créent une oppo­si­tion à la « signa­ture divine » par reprise et contre la sépa­ra­tion. Une ten­sion est donc créée et le tiret la joint même s’il « tire vers l’union mais crée une dés­in­té­gra­tion ».

Ce double nom suturé est émis d’un côté au nom d’Artaud pour Lamarche, de Der­rida pour sa com­pagne afin de créer une nou­velle filia­tion des pos­sibles. Mais il reste de fonc­tion d’usage, n’étant pas offi­cia­lisé léga­le­ment. L’auteure y voit un défi. Jamais concré­tisé sinon par les écrits des deux auteurs, ce nom « impos­sible » fait de leurs pro­prié­taires une sorte d’au-dessus d’incarnation qui cir­cule plus au pro­fit de Bernard-Lamarche Vadel que de son ex-femme.

Et c’est bien là un pro­blème pour Gaé­tane. Son nom est devenu celui de son autre sur­tout après leur sépa­ra­tion. Si bien que, pour elle, son pré­nom reste sa seule iden­tité. Comme si un piège s’était refermé. Le réen­chan­te­ment qui la gri­sait s’est donc grisé. Avec regret : mais il fait de ce livre bien autre chose que celui d’une perte.

jean-paul gavard-perret

Gaé­tane Lamarche-Vadel, Le double nom, Ver­ti­cales, Gal­li­mard, 2018.