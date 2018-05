Les 100 livres du siècle sur le Web

L’étude SEM­rush, spé­cia­liste du Mar­ke­ting Digi­tal, concer­nant les 100 œuvres lit­té­raires les plus popu­laires sur le web, fait écho au clas­se­ment des 100 meilleurs livres du 20ème siècle, publié il y a 20 ans. Cette étude prend en compte le nombre de requête effec­tuées en moyenne par mois sur une année. Vous trou­ve­rez ci-dessous le tableau des 100 œuvres avec les chiffres associés.

Il y a près de 20 ans Le Monde et Fnac ont publié un clas­se­ment fran­çais des 100 meilleurs livres du 20e siècle. Parmi celles-ci, quelles sont les oeuvres les plus popu­laires à l’ère du numé­rique ? En 1999, 17 000 fran­çais ont répondu à la ques­tion « Quels livres sont res­tés dans votre mémoire ? ». Aujourd’hui, à la ques­tion « Quels sont les livres pré­fé­rés des Fran­çais ? », Google livre ses secrets.

Selon SEM­rush, un logi­ciel mar­ke­ting en ligne, les 3 œuvres les plus popu­laires auprès des Fran­çais sont:

1/ « Le Sei­gneur des anneaux »

2/ « Le Petit Prince »

3/ « 1984 »

Concer­nant les deux pre­miers, les textes de ces livres sont deman­dés sur Google plus de 100 mille fois par mois en moyenne. Bien sûr, on peut expli­quer une telle popu­la­rité avec les décli­nai­sons du cinéma, du théâtre et de la gastronomie.

Le lea­der du clas­se­ment de 1999 « L’Étranger » d’Albert Camus sus­cite encore l’intérêt de public : plus que 21 mille de requêtes par mois. Mais un grand clas­sique « À la recherche du temps perdu » de Mar­cel Proust, demandé sur Google seule­ment 1 600 fois en moyenne pen­dant trente jours, est tombé de la 2ème à 50ème place.

Le TOP 5 les livres les plus impo­pu­laires com­prend les œuvres « Les Cahiers de Malte Lau­rids Brigge » de Rai­ner Maria Rilke, « Le Géné­ral de l’armée morte » de Ismail Kadare, « Roman­cero gitano » de Fede­rico García Lorca, « Pietr-le-Letton » de Georges Sime­non et « L’Attrape-cœurs » de J. D. Salin­ger. Pas plus de 30 demandes par mois pour chacun.

Liste com­plète

Les cent livres du siècle sur le Web selon SEMrush

Le Sei­gneur des anneaux 108 890,00

Le Petit Prince 100 210,00

1984 33 330,00

Les Faux-monnayeurs 29 580,00

Le Meilleur des mondes 27 480,00

L’Étranger 21 820,00

Autant en emporte le vent 20 310,00

Gatsby le Magni­fique 20 000,00

Le Nom de la rose 15 980,00

Le Jour­nal d’Anne Frank 15 100,00

Bon­jour tris­tesse 15 100,00

La Guerre des mondes 14 800,00

Le Silence de la mer 12 980,00

Blake et Mor­ti­mer 12 100,00

La Can­ta­trice chauve 10 710,00

Le Chien des Bas­ker­ville 9 390,00

Voyage au bout de la nuit 8 500,00

Belle du Sei­gneur 8 180,00

L’Écume des jours 8 100,00

En atten­dant Godot 8 100,00

Les Rai­sins de la colère 7 460,00

Alcools 6 700,00

Sur la route 6 600,00

Thé­rèse Des­quey­roux 6 530,00

Le Grand Meaulnes 5 400,00

Mar­tin Eden 5 400,00

Le Hus­sard sur le toit 5 200,00

Zazie dans le métro 4 760,00

Paroles 4 640,00

Le Mépris 4 400,00

Si c’est un homme 4 400,00

Cent ans de soli­tude 4 120,00

Ulysse 3 670,00

La Condi­tion humaine 3 600,00

Le Choix de Sophie 3 600,00

Sous le soleil de Satan 3 460,00

Le Bruit et la Fureur 3 080,00

La Mon­tagne magique 3 060,00

Lolita 2 940,00

Pour qui sonne le glas 2 720,00

Le Désert des Tar­tares 2 690,00

Tristes Tro­piques 2 420,00

Auré­lien 2 400,00

L’Œuvre au noir 2 280,00

L’Amant de lady Chat­ter­ley 2 130,00

Le Deuxième Sexe 2 120,00

Le Lotus bleu 1 900,00

La Résis­tible Ascen­sion d’Arturo Ui 1 900,00

L’Être et le Néant 1 670,00

À la recherche du temps perdu 1 600,00

Ven­dredi ou les Limbes du Paci­fique 1 600,00

Le Grand Som­meil 1 600,00

La Confu­sion des sen­ti­ments 1 450,00

Nadja 1 300,00

L’Archipel du Gou­lag 1 210,00

Le Pro­cès 1 000,00

Le Meurtre de Roger Ackroyd 1 000,00

Capi­tale de la dou­leur 880,00

Le Rivage des Syrtes 880,00

Chro­niques mar­tiennes 880,00

Le Ravis­se­ment de Lol V. Stein 880,00

Lord Jim 880,00

Les Mots et les Choses 720,00

Man­hat­tan Trans­fer 720,00

Le Sou­lier de satin 590,00

Une chambre à soi 590,00

La Modi­fi­ca­tion 480,00

Les Ori­gines du tota­li­ta­risme 480,00

Au-dessous du vol­can 480,00

La Plai­san­te­rie 430,00

L’Honneur perdu de Katha­rina Blum 390,00

Asté­rix le Gau­lois 370,00

Six per­son­nages en quête d’auteur 320,00

Le Théâtre et son double 320,00

Mora­va­gine 320,00

Notre-Dame-des-Fleurs 320,00

La Vie mode d’emploi 300,00

Jour­nal 290,00

Écrits 260,00

Fureur et Mys­tère 260,00

Les Enfants de minuit 260,00

Trois essais sur la théo­rie sexuelle 250,00

La Bal­lade de la mer salée 210,00

Le Degré zéro de l’écriture 210,00

Fic­tions 170,00

Les Vrilles de la vigne 140,00

Le Mer­veilleux Voyage de Nils Hol­gers­son à tra­vers la Suède 140,00

Le Procès-verbal 140,00

Pas d’orchidées pour miss Blan­dish 140,00

Le Maître et Mar­gue­rite 100,00

L’Homme sans qua­li­tés 90,00

Amers 90,00

Gas­ton 50,00

Tro­pismes 40,00

La Cru­ci­fixion en rose 40,00

Les Cahiers de Malte Lau­rids Brigge 30,00

Le Géné­ral de l’armée morte 10,00

Roman­cero gitano 10,00

Pietr-le-Letton 10,00

L’Attrape-cœurs 10,00