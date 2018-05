Gordon Zola & Lou Mogis, Les drôles d’histoires du Monde des Mots

Une série inven­tive et amusante

Les Édi­tions du Léo­pard Mas­qué pro­posent, à comp­ter du 11 avril 2018, les pre­miers volumes d’une grande série humo­ris­tique. Celle-ci se donne pour objec­tif la sen­si­bi­li­sa­tion des 7 –9 ans aux jeux de mots, à la langue fran­çaise et au second degré. Chaque volume, d’une qua­ran­taine de pages, est écrit par l’inimitable Gor­don Zola qui se défi­nit comme un spé­cia­liste de débris de mots, de facé­ties calem­bour­dines et autres sévices tex­tuels. Les illus­tra­tions cou­leurs sont l’œuvre de Lou Mogis, une jeune des­si­na­trice.

La série se com­po­sera, à terme, de vingt tomes com­po­sant une grande saga amu­sante, ludique et didac­tique pour abor­der nombre de thèmes sur la langue fran­çaise.

Ces his­toires se déroulent dans le monde de Gali­ma­tias, là où s’inventent et se fabriquent les mots, les phrases et les expres­sions. Les prin­ci­paux per­son­nages qui animent ces récits sont Mlle Lou Piotte, la secré­taire d’Oscar Havane, le direc­teur de la fabrique, le Père Crayon, res­pon­sables des mines de “motières pre­mières”, Alphonse Fabet, le maître de la forêt, le comte Eus­tache d’Encre qui rêve de prendre le contrôle de Galimatias…

Le pre­mier office se com­pose de trois volumes, à savoir : La Mau­vaise mine du père Crayon, Les Cha­ven­tu­riers de l’H perdu et Le Marais des Mots Laids.

La Mau­vaise mine du père Crayon per­met à l’auteur la mise en place des bases de l’univers de Gali­ma­tias avec une pré­sen­ta­tion des per­son­nages prin­ci­paux et une des­crip­tion de ce monde. La voyelle, petite rivière ser­pen­tine dans laquelle se pêchent les voyelles. La vaste forêt des arbres à lettres où œuvrent les cueilleurs de consonnes. Ces lettres sont ache­mi­nées jusqu’à la fabrique qui s’occupe de la bonne tenue des lettres, orga­nise la fabri­ca­tion des mots, l’agencement des phrases qui sont ensuite ache­mi­nés dans l’Outre-monde (le nôtre).

Or, le bureau des contrôles a décou­vert des C et des D défec­tueux. La semaine pré­cé­dente, c’était les T. L’académie fran­çaise, sous la plume de Jean Dors-maison, l’académicien en chef, a envoyé un cour­rier désa­gréable où… il manque les T. Les enquê­teurs offi­ciels, le colo­nel Fabert et Tô, son assis­tant, étant sur une autre affaire, c’est Mlle Piotte qui en est char­gée. Dépas­sant la vaste plaine où poussent les vir­gules, les champs de points, les plan­ta­tions de paren­thèses, elle arrive dans la grande forêt où elle ren­contre le Maître d’œuvre, Alphonse Fabet, appelé très sou­vent Al. Se défen­dant de four­nir des lettres défec­tueuses, il doit se rendre à l’évidence quand le T qu’il prend en mains se cra­quelle, se fis­sure et se brise.

Mais qui veut ainsi sabo­ter la pro­duc­tion de consonnes et com­ment peut-il s’y prendre ?

Dans Les Cha­ven­tu­riers de l’H perdu, les cueilleurs de consonnes sont catas­tro­phés. Impos­sible mettre la main sur un seul H. Les Marais des Mots Laids ne font plus leur office. Les mots les plus moches étaient jetés dans le grand marais mais, aujourd’hui, ils réap­pa­raissent dans l’Outre-monde.

Ces récits sont déso­pi­lants, piquants, débor­dants d’humour et de bon sens avec une intrigue attrac­tive et des per­son­nages atta­chants. Bien que les jeunes soient le pre­mier public visé, les adultes trou­ve­ront un grand plai­sir face à l’inventivité de l’auteur quant aux jeux de mots et au second degré. Une série qui débute sous les meilleurs auspices.

serge per­raud

Gor­don Zola (Rédac­tion) & Lou Mogis (illus­tra­tion), Les drôles d’histoires du Monde des Mots, Les Édi­tions du Léo­pard Mas­qué, avril 2018, chaque volume : 40 p. — 7,90 €.