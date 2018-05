Nathalie Quintane, Un œil en moins & Leslie Kaplan, Mai 68, le chaos peut être un chantier

Un espoir demeure

Deux livres paraissent en même temps chez P.O.L pour décrire ou plu­tôt évo­quer deux états d’urgence. Les­lie Kaplan « fête » Mai 68 qui avait ouvert quelques années plus tard son œuvre avec L’excès – L’usine. Natha­lie Quin­tane évoque l’épisode « Nuits debout » : ponc­tuel­le­ment celles de Paris mais sur­tout celles d’une petite ville de pro­vince. Réunis­sant seule­ment quelques dizaines de par­ti­ci­pants, cette vision par un petit bout de la lor­gnette décante bien des pos­tures et impos­tures où les théo­ri­ciens de nuit écrasent toute pra­tique dans une bouillasse logo­ma­chique.

Les deux auteures ne courent en rien ce risque. Elles savent conden­ser, cha­cune à leur manière, ce qui sou­vent coule chez les autres en tor­rents qui risquent de n’emporter aucune action. Grâce à la créa­tion de deux langues per­son­nelles, elles savent quit­ter le royaume des lyrismes à la Mélen­chon pour appa­reiller sur leur nef des fous où s’amorce une fré­né­sie au moment où Les­lie Kaplan rajeu­nit une fête vieille de 50 ans et où Natha­lie Quin­tane fait bouillir une expres­sion spo­ra­dique mais qui a donné expres­sion à une cer­taine colère.

Certes, les temps — entre ces deux épi­sodes — ont changé. La quête n’est plus la même mais un espoir demeure. Les deux femmes res­tent debout et leur rage est calme : cela leur donne plus de force. Elles per­mettent de réen­chan­ter le monde non par effet de nos­tal­gie mais pour cas­ser un cer­tain autisme col­lec­tif.

Quin­tane prouve que la vie « au vil­lage » n’est en rien ana­cho­rèse, retrait poli­tique. L’éloignement fait le jeu d’une proxi­mité que les deux auteures ont appris chez Blanchot.

jean-paul gavard-perret

- Natha­lie Quin­tane, Un œil en moins, P.O.L, 2018, 400 p. — 20,00 €,

- Les­lie Kaplan, Mai 68, le chaos peut être un chan­tier,P.OL, Paris, 2018, 80 p. — 9,00 €.