Celui qui a renoncé aux vins de mauvaise qualité : entretien avec Léo Dorfner (American Love Story)

Léo Dorf­ner entre­tient sou­vent le rap­port du corps et de la lettre en un mariage obsé­dant dans les laby­rinthes de l’éros. Vénus reste la mère de la race d’Enée, la « volup­tas » des hommes mais l’artiste ne la pré­sente jamais comme une coquette même si elle peut deve­nir un Don Juan au fémi­nin en des contrastes qui rap­pellent d’une cer­taine manière les tor­sions de Nina Chil­dress.

De telles œuvres pro­voquent un effet oscil­lant entre l’attendrissant et le grin­çant. Culti­vant une sorte de tra­vail impé­tueux, le créa­teur sort le corps de ses sté­réo­types his­to­riques tout en les rap­pe­lant de manière biai­sée. Dorf­ner déplace le regard sur le corps qui oscille entre objet de fan­tasme et un osse­ment gra­phique. Bref, la plas­tique sort de son image et se met à racon­ter pas mal d’autres his­toires cou­ron­nées de miroirs à mul­tiples facettes.

Flo­rence Andoka & Léo Dorf­ner, Ame­ri­can Love Story, Lit­te­ra­ture Mineure, Rouen, 2018.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Un réveil humain de deux ans

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils sont deve­nus réa­lité pour la plupart

A quoi avez-vous renoncé ?

Aux vins de mau­vaise qualité

D’où venez-vous ?

75013

Qu’avez-vous reçu en dot ?

Rien

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Un verre de bon vin

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Tout

Com­ment définiriez-vous votre approche du “por­trait” ?

Charnelle

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Mr Muscleman

Et votre pre­mière lec­ture ?

« Ber­nard et Bianca »

Quelles musiques écoutez-vous ?

Rock et musique classique

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« La pos­si­bi­lité d’une île »

Quel film vous fait pleu­rer ?

« L’ours » de J.J. Annaud

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Moi, par­fois Léo Dorfner

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Personne

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Paris & Nyc

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Ray­mond Pet­ti­bon, Serge Gains­bourg, Michel Houel­le­becq, Stan­ley Kubrick et Pedro Miguel Pauleta

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un cadeau d’anniversaire

Que défendez-vous ?

La liberté

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Har­vey Weinstein

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

42

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Si vous pou­viez avoir la réponse à une ques­tion, quelle serait la question ?

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 9 mai 2018.