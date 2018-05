Collectif, La Ginestra (exposition)

La fleur du désert

La Gale­rie Alberta Pane pro­pose sa troi­sième expo­si­tion col­lec­tive à Venise en réunis­sant cinq artistes inter­na­tio­naux : Ismaïl Bahri, Charbel-joseph H. Bou­tros, Paul Hage Bou­tros, Chris­tian Foga­rolli et Marco Godinho. L’objectif est de réflé­chir sur le tes­ta­ment poé­tique de Gia­como Leo­pardi, La Gines­tra, pour en mon­trer la moder­nité à tra­vers ins­tal­la­tions, vidéo et pho­to­gra­phie.

Dès lors, pour pro­té­ger la Nature « impie » du « siècle bavard et fat à la verve insen­sée » chan­tée par poète ita­lien, les cinq artistes offrent des œuvres concep­tuelles très fortes. Ils rebon­dissent sur son appel adressé jadis aux intel­lec­tuels afin de sti­mu­ler, grâce à la culture, une conscience col­lec­tive capable de sur­pas­ser l’individualisme étroit.

Existe là toute une réflexion visuelle afin de mettre l’accent sur la néces­sité de l’art et de la col­la­bo­ra­tion entre les hommes. Face à des res­sources jugées jusque là ines­ti­mables, les artistes créent une mise en garde et incitent à la com­ponc­tion face à la dégra­da­tion que l’homme ne cesse de répandre.

Les artistes sou­lignent l’importance de contem­pler les choses les plus simples. Ils créent des gestes et des actions capables d’illustrer le pas­sage de temps et nier le fait que ce qui est donné à l’être de plus cher n’est pas sa force. Sans un mini­mum d’attention, de res­pect et sans le désir de créer la beauté, le monde court à sa perte. Cha­cun demeure res­pon­sable de cette course folle vers le néant. Sinon, même de « la fleur du désert », il ne res­tera plus rien.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, La Gines­tra, Gal­le­ria Alberta Pane, Expo­si­tion col­lec­tive, du 17 février au 25 mai 2018, Venise.