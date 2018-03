Herta Müller, Tous les chats sautent à leur façon — entretien avec Angelika Klammer

Quand les exis­tences per­dues sortent de l’ombre

Celle qui resta une incon­nue en France jusqu’à son Prix Nobel – et qui depuis l’est à peine moins – se révèle dans ses « confes­sions » un être envoû­tant. Autant par son par­cours que ses pen­sées.

Elles sont si dan­ge­reuses que – et on l’apprend dans ce livre – sa grand-mère lui deman­dait d’aller « ne pas pen­ser ». Il est vrai que celle qui dans son enfance allait gar­der les vaches et apprit à com­mu­nier avec la nature se sen­tait « inca­pable d’être normale ».

Certes, elle avait de quoi inquié­ter : elle ima­gi­nait que les plantes se bala­daient dans la nuit et que le cœur de la Vierge Marie était « une grosse pas­tèque cou­pée en deux ». Peu à peu, elle apprend non seule­ment à inven­ter des col­lages avec les mots des autres mais à écrire des romans pour inven­ter dans la langue ses vati­ci­na­tions que les qui­dams estiment far­cesques ou folles. Manière de moins souf­frir et de sor­tir un peu des étaux du vécu. L’auteure ne se sent chez elle que dans les mots. Et lorsqu’elle revient en hâte à sa mai­son, c’est parce qu’elle sait qu’ils l’attendent. Ils per­mettent d’approfondir l’anachorèse et la vérité de l’œuvre dont de tels entre­tiens engagent à la décou­verte.

La roman­cière d’origine rou­maine y revient sur une enfance dou­teuse (famille aidant) mais qui refusa tou­jours de deve­nir une « cafar­deuse » au ser­vice de la Secu­ri­tate rou­maine. Herta Mül­ler méprise les idéo­lo­gies tota­li­taires qui sont les plus promptes à tordre le coup aux ima­gi­naires et à faire de cha­cun un condamné à mort en puissance.

Se retrouvent là les obses­sions et le ter­reau d’une œuvre qu’il faut relire dès ce livre ter­miné : entre autres Dépres­sions, Ani­mal du cœur chez le même édi­teur. Une telle lit­té­ra­ture fas­cine par sa magie ver­bale et les « réfé­rents » qu’elle anime. Existe là une sorte de cinéma muet accom­pa­gné de musique (Mozart de pré­fé­rence).

A toute lit­té­ra­ture mili­tante à la brillance super­fé­ta­toire sera pré­fé­rée une telle oeuvre où les exis­tences per­dues (ou presque) sortent de l’ombre.

jean-paul gavard-perret

Herta Mül­ler, Tous les chats sautent à leur façon — entre­tien avec Ange­lika Klam­mer, tra­duit De l’allemand par Claire de Olli­veira, Gal­li­mard, 2018, 240 p. –22,00 €.