Judd Apatow, Mes héros comiques — entretiens avec J. Apatow

L’épa­tant Apatow

Judd Apa­tow a débuté comme humo­riste et s’est fait connaître comme scé­na­riste et pro­duc­teur pour la télé­vi­sion (« The Ben Stil­ler Show, « Freaks end Geeks » réa­li­sa­tions au suc­cès limité) puis pour le cinéma (“Délire Express”, “Mes meilleurs amies”) avant de se tour­ner vers la réa­li­sa­tion (“40 ans tou­jours puceau”,” En Cloque Mode d’emploi”). Bien­veillant envers les acteurs et créa­teurs de la comé­die hol­ly­woo­dienne, il a fait avec les plus grands d’entre eux une série d’interviews (Adam Sand­ler, Harold Ramis, James L. Brooks, Andy Kauf­man, Jim Car­rey, Ben Stil­ler, Mel Brooks, Spike Jonze, Seth Rogen, Steve Mar­tin, etc.)

Le livre est à la fois « ins­truc­tif » et déso­pi­lant. Proche le plus sou­vent d’artistes qu’il a lui-même fait jouer ou enga­ger dans ses pro­duc­tions, Apa­tow crée une conni­vence non feinte où cer­tains des inter­viewés (Jim Car­rey) expliquent avec humour com­ment ils se sont rele­vés des échecs des propres films de l’auteur… Il y explique aussi com­ment sont nés cer­tains de ses films et pose par des ques­tions fort (im)pertinentes. Du type “Faut-il tour­ner avec sa femme ?” au sujet de sa propre épouse l’actrice Les­lie Mann.…

Le ton est à la confi­dence enjouée dans l’esprit à la fois de l’auteur et de ses inter­viewés. Et le livre com­plète celui publié chez Capricci il y a 8 ans Judd Apa­tow. Comé­die, mode d’emploi, Entre­tien avec Emma­nuel Bur­deau. Par le ques­tion­ne­ment de ses acteurs et modèles fétiches, celui qui est devenu incon­tour­nable à Hol­ly­wood met en exergue ses propres qua­li­tés : celles de dia­lo­guiste, de maître du timing et du jeu, autant à tra­vers ses films que dans sa manière de mener ses inter­views. Cela donne à ce livre un rythme constant, sou­tenu qui ne laisse jamais le lec­teur au repos. Quand cela est néces­saire, Apa­tow pousse ses inter­viewés dans leurs retran­che­ments sans hési­ter à les brus­quer afin de les obli­ger à réagir.

A l’univers fil­mique répond le cadre de cette enquête filée le long du livre conti­nuel­le­ment attrac­tif. Il per­met de révé­ler un monde à la fois proche et loin­tain et de don­ner envie de revoir les films et séries dont il est ques­tion. Sans être ostra­cisé, Apa­tow (même s’il fut salué par « Les Cahiers du Cinéma » eux-mêmes) reste rela­ti­ve­ment sous-évalué dans un pays qui a per­mis la redé­cou­verte de génies comiques. Il est vrai que, pour sa part, Apa­tow n’en n’a guère besoin. Son œuvre semble par­fois sor­tir natu­rel­le­ment des équa­tions d’Einstein en tant qu’objet suf­fi­sam­ment com­pact et rela­tif pour creu­ser, par les dia­logues, des situa­tions qui deviennent des puits sans fond.

On appel­lera trou noir non pas le corps qui se trouve là mais toute la zone à l’intérieur de sa fron­tière de non-retour. Cette fron­tière est un hori­zon des évé­ne­ments qui n’arriveront pas puisque, face à eux, le spec­ta­teur demeure voyeur même si par­fois Apa­tow lui donne la place d’un véri­table ingé­nieur de prise de vue.

jean-paul gavard-perret

Judd Apa­tow, Mes héros comiques — entre­tiens avec J. Apa­tow, Edi­tions Capricci, Paris, 2018, 360 p. — 20,00 €.