Jean Forton, Le grand mal

Fautes com­mises

Les Édi­tions L’Eveilleur repu­blient le roman de Jean For­ton édité chez Gal­li­mard dans les années 50 Le Grand Mal. L’auteur est à tort un oublié. Dans ce livre (le plus réussi sans doute), il sait res­ti­tuer les pen­sées d’un enfant qui découvre la vie. Il se « fait » (comme on dit d’un fro­mage) en oubliant ses peurs mais en mul­ti­pliant des « conne­ries » au moment où dans la ville rôde un tueur en série.

Cinq jeunes filles d’un col­lège privé dis­pa­raissent en cinq mois. Le père du héros a sa théo­rie sur ces meurtres mais le fils les trouve déri­soires. D’autant qu’il com­mence à mépri­ser tout le monde sauf Natha­lie qui devient le fan­tasme de l’amour absolu et éthéré et non sa ver­sion phy­sique qui néan­moins tra­vaille l’adolescent.

Mais le frère de l’aimée est dan­ge­reux, inquié­tant. Il pousse le héros vers l’irréparable d’autant que ce der­nier est prêt à tout pour conqué­rir l’aimée et s’affirmer quitte à détruire les autres. Il va même deve­nir l’assassin du faux tueur. Tout tourne donc au tra­gique sauf à l’ultime fin et les der­niers mots du livre « Lui aussi oubliera ». Et le grand mal tient à cela : l’oubli de la faute com­mise. Ou si l’on pré­fère la capa­cité à deve­nir adulte….

Fai­sant par­ler son héros, le roman­cier prouve com­bien l’enfance est trouble. Son héros s’arrange — au sein d’un nar­cis­sisme sub­ti­le­ment exprimé — pour mêler les forces obs­cures maquillées sous un visage d’ange. Plus qu’un roman à thèse (l’auteur les détes­tait), son livre est l’expression de la souf­france et de l’erreur. Et l’auteur n’aura jamais varié dans cette posi­tion et son écriture.

jean-paul gavard-perret

Jean For­ton, Le grand mal, L’éveilleur, Bor­deaux, 2018 — 18,00 €.