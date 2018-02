Pierre Léo­tard — aux com­mandes des édi­tions Cor­ri­dor Ele­phant et de la revue Niepce — prouve que contrai­re­ment aux idées reçues l’image faci­lite l’accès à la connais­sance. Face aux rai­son­ne­ments (dis­cu­tables) qui conti­nuent à faire peser une chape de plomb sur les pré­ten­dus savoirs au non d’un vieux fond intel­lec­tua­liste et de la “malé­dic­tion” qui pèse par­fois dans les reli­gions sur l’image, l’éditeur s’élève contre le sub­strat « tou­ris­tique » des images. Il prouve que les pho­to­gra­phies dignes de ce nom luttent contre les appa­rences car elles n’enregistrent pas que la sur­face des choses. Face à la culture fon­dée sur la sacra­li­sa­tion de l’écriture et le mépris de l’image, user de la pho­to­gra­phie ne revient pas à une « re-platonisation » d’une vision caver­neuse donc illu­soire. Un tel art s’élève par sa force poé­tique au-delà du simple témoi­gnage illus­tra­tif et “dit” ce que les mots ne font pas.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La lumière

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

En par­tie ce que je vis aujourd’hui.

À quoi avez-vous renoncé ?

Aux mirages

D’où venez-vous ?

Du plus pro­fond de moi-même…

Qu’avez-vous reçu en dot ?

La vie

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Les volutes interdites

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

Je ne suis pas un artiste.

Com­ment définiriez-vous votre défense et illus­tra­tion de la pho­to­gra­phie ?

“Libre” ! La pho­to­gra­phie, les nou­velles tech­no­lo­gies, le numé­rique dans les années 90, puis l’arrivée du smart­phone et des “appa­reils photo” inté­grés aux télé­phones comme aux tablettes ont révo­lu­tionné la prise de vue comme le rap­port à l’image. Pho­to­gra­phier est devenu autant un acte de créa­tion qu’un acte d’expression ou de com­mu­ni­ca­tion à la por­tée de tout individu.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

“La réponse est dans la ques­tion”. il y en a une mul­ti­tude que je garde constam­ment au pré­sent et dont le flux s’enrichit au temps qui passe.

Et votre pre­mière lec­ture ?

« Pif Gadget »…

Quelles musiques écoutez-vous ?

Tout ou presque avec une nette pré­fé­rence pour le jazz.

Quel est LE LIVRE que vous aimez relire ?

Un cer­tain nombre, mais si je ne devais en gar­der qu’un : « La fin de Satan-Dieu » de Vic­tor Hugo.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Lau­rence Any­ways » de Xavier Dolan

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Ce que je suis devenu.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Sonia Rykiel et Agnes.b

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Rome.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Patti Smith, Hervé Guibert.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Les moyens pour faire davantage.

Que défendez-vous ? L’urgence de l’anarchie.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Lacan ne peut s’empêcher de per­ce­voir le rap­port à l’autre que comme des­cen­dant ou ascen­dant. Le point d’équilibre ou le rap­port éga­li­taire n’existe pas dans un monde qu’il per­çoit de façon binaire. Je trouve cela dangereux.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?”

Woody Allen est un enfant gâté.

Entre­tien et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 24 février 2018.