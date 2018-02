Jean-Yves Le Naour, Djihad 1914–1918

Magni­fique éclai­rage sur un aspect peu connu

Jean-Yves Le Naour a fait de la Grande Guerre son champ de pré­dic­tion pour ses inves­ti­ga­tions his­to­riques. Outre la remar­quable série (Per­rin) détaillée, éru­dite, ana­ly­sée avec soin, obser­vée avec acuité, où il consacre un épais volume à chaque année du conflit, il explore des épi­sodes ou des consé­quences peu connues. Avec Les Sol­dats de la Honte (Tem­pus — 2012) il met en lumière les trau­ma­tismes psy­chiques des hommes. Avec le pré­sent volume, il déve­loppe ce qu’il avait esquissé dans La Honte noire – L’Allemagne et les troupes colo­niales fran­çaises, un volume paru en 2004.

Au minis­tère des Affaires étran­gères, à Ber­lin, l’idée de l’arme du dji­had a germé en 1894. C’est pour­quoi Guillaume II, qui en privé méprise les Turcs, entre­prend en octobre 1898 un voyage diplo­ma­tique (et éco­no­mique par la même occa­sion !) à Constan­ti­nople pour ren­con­trer le sul­tan Abdül­ha­mid II et relan­cer le pan­is­la­misme. Le Kai­ser entame sa Welt­po­li­tik et veut sa place au soleil ter­restre, défiant prin­ci­pa­le­ment l’Angleterre et la Rus­sie.

Le sul­tan, consi­déré comme un pes­ti­féré par les grandes puis­sances depuis qu’il porte la res­pon­sa­bi­lité du mas­sacre des Armé­niens entre 1894 et 1897, est isolé diplo­ma­ti­que­ment. Il est donc ravi de voir l’Allemagne lui appor­ter son sou­tien. Guillaume II vise, en cas de conflit euro­péen, un affai­blis­se­ment d’Albion et de la Rus­sie en por­tant des troubles dans leurs vastes colo­nies par le prêche du dji­had auprès des nom­breuses popu­la­tions musul­manes. Abdül­ha­mid II qui porte les titres de calife de l’Islam, com­man­deur des croyants peut déclen­cher la guerre sainte. L’Angleterre aurait alors bien des sou­cis en Inde, per­drait le contrôle du canal de Suez…

La France, vain­cue en 1871, n’effraie pas Ber­lin. Mais la conclu­sion de l’Entente cor­diale et la signa­ture de la Triple-Entente en 1907 changent la donne. L’Allemagne s’intéresse de près aux colo­nies nord-africaines, s’impliquant, par exemple, dans des conflits au Maroc en 1905, en 1911.

Cepen­dant, la belle construc­tion s’effondre quand Abdül­ha­mid II est déposé, en 1909, que le groupe des Jeunes-Turcs prend le pou­voir der­rière un sul­tan de façade. Ceux-ci rêvent de faire de la Tur­quie une nation de type occi­den­tale, laïque. Cepen­dant, l’un d’eux, voyant les com­bat­tants fana­ti­sés, tem­pèrent les idées moder­nistes et tolère l’obscurantisme, voire l’encourage.

Com­mence alors une guerre psy­cho­lo­gique, à coups de tracts, de revues, de décla­ra­tions, de prises de posi­tion, de pro­messes, divi­sant les musul­mans et les entrai­nant dans de mul­tiples conflits.

L’his­to­rien porte une vision ana­ly­tique sur le conflit, foca­li­sant son étude sur le monde musul­man à par­tir de la Tur­quie et sur une par­tie de la popu­la­tion arabo-musulmane. Avec le pré­sent volume, il décrit les stra­té­gies mises en œuvre pour faire du fana­tisme reli­gieux une arme de des­truc­tion mas­sive.

S’il expose les faits et leurs consé­quences dans le dérou­le­ment du conflit, il élar­git le champ pour reve­nir aux racines et aux impli­ca­tions au niveau de l’Europe entière.

Jean-Yves Le Naour est un remar­quable conteur, ce n’est plus à démon­trer, car avec un sujet aride, ardu, avec des élé­ments poli­tiques peu attrayants, il offre un texte pas­sion­nant, d’une grande inten­sité, retrou­vant presque la ten­sion d’un thril­ler. Mais là, les morts sont foi­son et, hélas !, bien réels.

serge per­raud

Jean-Yves Le Naour, Dji­had 1914–1918 La France face au pan­is­la­misme, Per­rin, novembre 2017, 302 p. — 20,00 €.