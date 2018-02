James Casebere, Emotionnal Architecture (exposition)

James Case­rebe : l’espace soufflé

James Case­bere pour­suit sa démarche ori­gi­nelle sur les archi­tec­tures dont les choix figu­raux engendrent des réflexions fon­da­men­tales sur les espaces, la cou­leur, les jeux de lumière, de dehors et de dedans. Les lieux désen­com­brés et vides res­tent néan­moins ani­més mais sans que l’œil soit dis­trait par des élé­ments anec­do­tiques ou déco­ra­tifs. Le tableau reste avant tout un espace où l’accroche n’est plus le motif mais l’espace lui-même en ses dif­fé­rents jeux d’empreintes, de pers­pec­tives et de lumières.

Il existe là une cri­tique impli­cite du tableau. L’artiste déplace son sujet mais tout en res­tant dedans et en reven­di­quant une pein­ture « pein­ture ». Les oeuvres pro­po­sées chez Tem­plon ne sont donc en rien des absences de lieux mais des espaces pro­duc­teurs de para­doxes. Le tableau n’est plus le dépôt de la sub­stance ima­geante mais pour autant il perd sa neu­tra­lité de « fond ». Nu, il reste le sup­port d’effluves non de tex­tures mais de structures.

Dans cette opé­ra­tion, l’espace de réfé­rence est à la fois le tableau lui-même et son laby­rinthe optique en trompe-l’oeil. Il imite moins l’espace qu’il ne le pro­duit en offrant une appa­rence fausse de sai­sie et d’immédiateté.

jean-paul gavard-perret

James Case­bere, Emo­tion­nal Archi­tec­ture, Gale­rie Tem­plon, Bruxelles, du 1er mars au 14 avril 2018.