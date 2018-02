Tatiana Kastouéva-Jean, La Russie de Poutine en 100 questions

Tout ce que vous avez tou­jours voulu savoir sur la Rus­sie de Pou­tine sans jamais oser le demander

L’approche de l’élection pré­si­den­tielle en Rus­sie, qui aura lieu dans moins d’un mois, est l’occasion de s’interroger sur ce par­te­naire de si longue date de la France, et qui reste pour­tant si mys­té­rieux. « Pou­tine IV », après dix-huit ans au pou­voir, sera confronté à un dilemme : faire per­du­rer à tout prix le sys­tème éco­no­mique et poli­tique tel qu’il s’est formé depuis dix-huit ans, ou ten­ter de le réfor­mer, car les pro­blèmes se sont accu­mu­lés. Les carences indus­trielles, le manque d’infrastructures, un faible inves­tis­se­ment dans la recherche et le déve­lop­pe­ment, la stag­na­tion ou le déclin des dépenses pour la santé publique et l’éducation sur fond de pro­blèmes démo­gra­phiques (6,8 mil­lions d’actifs en moins entre 2007 et 2017) ne sont pas de bon augure si la Rus­sie cherche à assu­rer sa place entre l’Occident et la Chine.

Les inéga­li­tés ter­ri­to­riales et l’évolution de cer­taines régions eth­niques comme la Tchét­ché­nie ou le Daghes­tan doivent atti­rer l’attention. L’enjeu prin­ci­pal du qua­trième man­dat pré­si­den­tiel qui débu­tera en mars 2018 sera de trou­ver des tac­tiques habiles pour pré­ser­ver autant les assises du régime que la nou­velle place de la Rus­sie sur la scène internationale.

Spécia­liste des poli­tiques étran­gères, Tatiana Kastouéva-Jean dirige le centre Russie/Nouveaux États Indé­pen­dants de l’Institut Fran­çais des Rela­tions Inter­na­tio­nales (IFRI). Elle pro­pose ici un ouvrage qui per­met de répondre de manière intel­li­gente aux cli­chés trop sou­vent mani­pu­lés par des jour­na­listes fran­çais idiots ou sim­ple­ment abru­tis par le prêt-à-penser.

L’ouvrage est divisé en sept par­ties : « His­toire », « Le pou­voir selon Vla­di­mir Pou­tine », « Ins­ti­tu­tions et poli­tique inté­rieure », « Géo­gra­phie et poli­tique », « Éco­no­mie », « Société », « Poli­tique étran­gère ». Il per­met de répondre à des ques­tions que tout le monde se pose, sans avoir de réponse direc­te­ment per­ti­nente : « Pour­quoi V. Pou­tine est-il si popu­laire ? », « Y a-t-il une vraie oppo­si­tion poli­tique en Rus­sie ? », « Y a-t-il un culte de la per­son­na­lité ? », « Le régime est-il répres­sif ? ». L’ouvrage cepen­dant, par son ordon­nan­ce­ment, peut aussi se lire d’un trait, sans recher­cher des réponse spé­ci­fiques, car il ménage aussi une pro­gres­sion his­to­rique, de la Rus­sie sovié­tique à l’actuelle.

C’est un ouvrage fort inté­res­sant et pour­tant très abor­dable que livre T. Kastouéva-Jean, et qui ravira les curieux d’esprit, ceux qui s’intéressent à la Rus­sie, et tous ceux qui ont à voir avec les enjeux internationaux.

yann-loic andre

Tatiana Kastouéva-Jean, La Rus­sie de Pou­tine en 100 ques­tions, Tal­lan­dier, 2017.