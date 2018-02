Emmanuelle Piquet, Le Harcèlement scolaire en 100 questions

Haro sur le har­cè­le­ment scolaire !

Le har­cè­le­ment sco­laire est un sujet certes à la mode, mais il a existé de tout temps. En 2013, 70 000 enfants ont déclaré une situa­tion de har­cè­le­ment par d’autres élèves ; ce phé­no­mène a pris de l’ampleur par le suc­cès des réseaux sociaux.

Il peut faire des ravages, voire conduire à des résul­tats dra­ma­tiques, et notam­ment affec­ter dura­ble­ment la construc­tion de l’enfant, sur­tout en ce qui concerne son iden­tité et sa valeur, gages d’une confiance en soi bien esti­mée qui seront un atout pour sa réus­site per­son­nelle et pro­fes­sion­nelle. Face à ce dégât, Emma­nuelle Piquet, psycho-praticienne, diplô­mée de l’Institut Bate­son (École de Palo-Alto), vise à armer la vic­time, en l’aidant à mettre en œuvre une stra­té­gie de défense propre qui puisse cadrer avec sa per­son­na­lité (auto­dé­ri­sion, humour, argumentation…).

L’ouvrage d’Emmanuelle Piquet est divisé en 100 ques­tions concrètes, répar­ties en sept par­ties : « Défi­ni­tions », « Pro­fils et moti­va­tions », « Du côté des parents », « Pré­ven­tion et solu­tions », « Du côté des enfants », « Du côté des ensei­gnants », « Réseaux sociaux et nou­velles tech­no­lo­gies ».

Emma­nuelle Piquet livre une œuvre dont l’utilité sera mul­tiple, s’adressant aussi bien aux parents dont les enfants sont vic­times de har­cè­le­ment qu’aux pro­fes­sion­nels de l’éducation, et pro­po­sant aussi bien des aspects défi­ni­toires que des solu­tions pra­tiques, des conduites à tenir (ou à évi­ter), des manières d’agir et de détecter.

Ce livre sera d’une aide pré­cieuse à tous ceux qui sont en rap­port avec des enfants. C’est à mon sens aussi un ouvrage indis­pen­sable de toute biblio­thèque de pro­fes­sion­nel de l’éducation.

yann-loic andre

Emma­nuelle Piquet, Le Har­cè­le­ment sco­laire en 100 ques­tions, Tal­lan­dier, 2017 - 14,90 €.