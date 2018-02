Paul Auster, 4 3 2 1

Long cours

Les quatre vies pos­sibles et l’histoire contem­po­raine de l’Amérique se mêlent ici pour for­mer la grande œuvre de plus de 1000 pages d’Auster. Le roman raconte sans fin et avec peu de force la migra­tion des Fer­gu­son. L’histoire en ces quatre ver­sions de la même his­toire fait très étouffe-chrétien (et –juif dans le cas pré­sent).

Certes, l’auteur a pour objec­tif de prou­ver que le des­tin ne se contrôle pas et que cha­cun est le fruit des cir­cons­tances mais il ne réus­sit pas à le trans­for­mer en grand livre. Celui-ci se veut émou­vant mais ne l’est que très peu en ce mariage raté entre la grande et la petite histoire.

Auster n’est pas — et n’a jamais été — le grand écri­vain que la cri­tique fran­çaise pré­tend. Ce livre est plus immense par sa lon­gueur que par sa puis­sance. Pour preuve et par exemple : la pas­sion pour le base-ball. Elle est ici assom­mante alors que chez le Roth de la Pas­to­rale Amé­ri­caine elle est pas­sion­nante. Et tout reste à cette aune. Ce roman de la mémoire (plus ou moins flot­tante) est long, lent ; il se lit avec peine car il n’existe là rien de brû­lant.

Tout est propre et bien fait. Trop peut-être. L’ennui demeure et n’est jamais trou­blé en dépit des quatre options que le roman ouvre — et ferme, il faut le recon­naître, astu­cieu­se­ment. Mais il manque un cer­tain cynisme et de l’ironie dans cette fic­tion qui se veut la jonc­tion du roman russe et du roman amé­ri­cain. L’auteur y perd sur les deux « tableaux » au moment où il veut faire démons­tra­tion de sa puis­sance en de trop longues phrases.

Le laïus res­semble au qua­druple pon­tage d’un corps affecté par son ambi­tion. Celle-ci demeure à l’état latent.

jean-paul gavard-perret

Paul Aus­ter, 4 3 2 1, Actes Sud, 2018.