Sophie Doudet, Madame de Staël

Un bain de jouvence

Dans sa belle bio­gra­phie, Sophie Dou­det ramène vers notre époque cette femme d’exception et pion­nière que fut Madame de Staël. Calée dans les cous­sins de ber­lines à che­vaux elle a tra­versé l’Europe. Elle a su séduire et ron­ger son frein, mettre à mal le maître du monde et bien sûr écrire. Son roman­tisme fut autant capable — dans ses romans — de don­ner une cer­taine image de rêve afin de culti­ver la per­fec­tion de l’intime que — dans ses essais — de faire sau­ter les ver­rous d’idéologies rétro­grades qu’elle contri­bua à miner dans l’émergence d’un fémi­nisme dont elle fut la « pre­mière fleur vivante » (M-L Dagoit).

La confi­dente de Ben­ja­min Constant sut mettre à jour un ordre inédit. Napo­léon ne lui par­donna pas, mais elle obtient néan­moins divers appuis. Elle anti­cipa la dénon­cia­tion de bien des pos­tures et impos­tures : l’intime comme “l’extime” reste chez elle décalé. La « parure » dans ses romans et ses essais est autant un frêle bou­clier qu’une méta­phore loin des idéo­lo­gies du mari­vau­dage. Le texte de la bio­graphe est à l’image de son héroïne : il est allègre, vivant, se lit comme un livre d’aventures et se dégage de tout pen­sum.

Cette viva­cité d’écriture est un bain de jou­vence et un plai­sir de l’esprit.

jean-paul gavard-perret

Sophie Dou­det, Madame de Staël, inédit, Gal­li­mard, Folio, Paris, 2018, 304 p.