Jean-François Le Goff, Des gens ordinaires (avec George Orwell et Donald Woods Winnicott)

Un jeu ori­gi­nal de créativité

Jean-François Le Goff crée une ten­ta­tive de ren­contre entre deux maîtres qui lui man­quèrent : « C’est leur absence qui moti­vait mon espoir un peu forcé et arti­fi­ciel de dia­logue qui ne pou­vait avoir lieu : aucun dia­logue ne se décrète de l’extérieur ». Néan­moins, un mon­tage a lieu afin de pro­po­ser un écho entre deux hommes et leur oeuvre. En paral­lèle, il s’agit de sor­tir Orwell des mili­tants d’idéologies com­mu­nistes qu’il n’approuvait pas mais dont il est devenu otage et de déga­ger Win­ni­cott de tous ceux qui, pour faire leur beurre, se récla­mèrent de son nom sans par­ta­ger son expé­rience cli­nique ni son atout majeur : « ce qu’il faut de secret pour pro­vo­quer la pen­sée ».

Au lieu d’accumuler des com­men­taires qui engluent la liberté des deux maîtres, J.-F. Le Goff se per­met un jeu ori­gi­nal de créa­ti­vité pour un tel face-à-face ou mano à mano. Le livre per­met une syn­thèse : les deux créa­teurs se sont mis au ser­vice de divers dému­nis — qui trou­vèrent grâce à eux des rai­sons d’espérer.

Les deux cares­saient l’idée de chan­ger le monde et beau­coup se sont ser­vis de leur prin­cipe selon des voies qui n’étaient pas les bonnes, pré­fé­rant agi­ter leur bol que battre leur crème. Win­ni­cott et Orwell accor­dèrent au don et à la récep­tion quels qu’en soient les acteurs des valeurs ori­gi­nales. Ils se conten­tèrent d’ailleurs du pre­mier prin­cipe : le souci de l’autre et la dis­po­ni­bi­lité à la réci­pro­cité le cas échéant mais sans rien sol­li­ci­ter. Il s’agit d’une ascèse et d’un apos­to­lat : ceux qui se récla­mèrent de leur « science » en furent sou­vent incapables.

jean-Paul Gavard-Perret

Jean-François Le Goff, Des gens ordi­naires (avec George Orwell et Donald Woods Win­ni­cott ), Gal­li­mard, coll. “Le prin­cipe du plai­sir — connais­sance de l’inconscient”, Paris, 2018, 152 p. –16,50 €.